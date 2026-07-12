Сергій Корецький стане новим прем'єр-міністром України, – джерела

Володимир Зеленський повідомив про заміну Юлії Свириденко на посаді прем'єр-міністра. Новим главою уряду стане Сергій Корецький.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в уряді

Хто стане новим прем'єр-міністром?

Джерела зазначають, що президент вже визначився з новим прем'єром України. Ним стане голова правління "Нафтогазу" та директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Володимир Зеленський вже провів з ним розмову. Президент подякував Корецькому за ефективну роботу на чолі "Укрнафти" та "Нафтогазу".

Глава держави заявив про нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі.

Зеленський і Корецький обговорили, які кроки потрібні для більшої стійкості України в рамках оновленої політичної стратегії.

Нагадаємо, що президент заявив про зміну політичної стратегії України. Вона полягатиме у тому, що за кожен ключовий зовнішньополітичний напрямок відповідатиме людина з великим досвідом. Український лідер анонсував кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах. Так, Юлія Свириденко після майже року на посаді прем'єрки покидає цей пост. Вона, ймовірно, стане послом України у США.

Що відомо про Сергія Корецького?

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку.

Має кілька вищих освіт: закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальностями машинобудування та економіка підприємства, також здобув освіту за напрямом видобування нафти і газу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу. У 2019 році пройшов програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі.

Кар'єру розпочав у 1997 році в групі компаній "Континіум", де пройшов шлях від аналітика до керівника. Згодом очолював компанію "Західна Нафтова Група", а у 2013 році став генеральним директором мережі АЗС WOG.

Після відходу з WOG у 2018 році заснував Idealist Coffee Co. – компанію повного циклу з обсмаження кави та мережею кав'ярень. Наприкінці 2021 року вийшов зі складу її бенефіціарів, передавши управління професійній команді.

Також Корецький був співзасновником міжнародного енерготрейдера Centurion Group SA у Швейцарії.

У листопаді 2022 року після переходу "Укрнафти" та "Укртатнафти" під контроль держави очолив обидві компанії.

За час його керівництва "Укрнафта" погасила багатомільярдний податковий борг, збільшила видобуток нафти й газу та розпочала модернізацію виробництва.

У квітні 2025 року переміг у конкурсі на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", а в травні офіційно очолив компанію.