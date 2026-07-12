Про це глава держави повідомив у неділю, 12 липня.
Про що Зеленський говорив з Корецьким?
Володимир Зеленський подякував Сергію Корецькому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу.
Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як Укрнафта, так і Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів,
– написав президент.
Зеленський також зазначив, що нині перед енергетичним сектором постали нові виклики через російські удари по енергетичній інфраструктурі, автозаправних станціях та інших об'єктах, зокрема в прикордонних і прифронтових регіонах.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google