Про це глава держави повідомив у неділю, 12 липня.

Про що Зеленський говорив з Корецьким?

Володимир Зеленський подякував Сергію Корецькому за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – Укрнафти та Нафтогазу.

Це надзвичайно складна сфера з великим перетином інтересів, і важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як Укрнафта, так і Нафтогаз вийшли на визначені показники національних результатів,

– написав президент.

Зеленський також зазначив, що нині перед енергетичним сектором постали нові виклики через російські удари по енергетичній інфраструктурі, автозаправних станціях та інших об'єктах, зокрема в прикордонних і прифронтових регіонах.