З чітко визначеними пріоритетами: Корецький зробив першу заяву на посаді прем'єр-міністра

У четвер, 16 липня, Верховна Рада підтримала призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Він окреслив план дій на чолі Кабміну.

Про це Корецький написав у своєму телеграм-каналі.

Про що заявив новий прем'єр-міністр України?

Передусім Корецький зазначив, що одним із головних завдань на посаді він бачить необхідність повного забезпечення СОУ й масштабування українського оборонно-промислового комплексу.

Ми зробимо все, щоб для кожної далекобійної операції, кожного високоточного удару, для захисту позицій на фронті українські воїни мали достатньо сил і засобів: дронів усіх типів, наземних роботизованих комплексів, сучасного обладнання та озброєння,

– заявив прем'єр.

Паралельно триває підготовка до зими, підтримка громадян і бізнесу. Також, за словами новообраного очільника Кабміну, уряд забезпечуватиме виконання соціальних зобов'язань, приділятиме особливу увагу прифронтовим громадам, посилюватиме співпрацю з міжнародними партнерами та ефективне використання допомоги.

Наш стратегічний курс залишається незмінним – повноправне членство України в Європейському Союзі", – зазначив він.

До слова, президент Володимир Зеленський днями заявив, що вважає Сергія Корецького найкраще підготовленим до посади прем'єр-міністра. За словами глави держави, саме його досвід і компетенції відповідають нинішнім викликам, які стоять перед Україною.

Сам Корецький зарекомендував себе як впливового менеджера. Після переходу у 2022 році енергетичних активів, що раніше належали підсанкційному олігарху Ігорю Коломойському, у державну власність Сергія Корецького призначили керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти".

Під його керівництвом "Укрнафта" змогла вийти зі збитків, які за 2013 – 2022 роки перевищили 10 мільярдів гривень, і вже у 2023 – 2024 роках заробила близько 40 мільярдів гривень чистого прибутку.