Користуються адвокати, – Малюська про подарункові сертифікати у СІЗО
Джерело:24 канал
У Мін'юсті ще у 2020 році запустили подарункові сертифікати на платні камери в СІЗО. Вони є досить популярними. Зокрема, і серед адвокатів.
Про це міністр юстиції розповів в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі з Оленою Трибушною. Він зауважив, що інколи купують і справді для подарунка.
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"Якщо подарунок – це тролінг. Однак іноді користуються адвокати. Це зручний сервіс, щоб оплатити камеру онлайн. Там просто вводиш дані картки, натискаєш сплатити і клієнт може перейти у камеру", – пояснив міністр.
За словами Малюськи, процедура звичайної оплати – трохи складніша, більш бюрократична. Саме тому адвокатам простіше придбати сертифікат.
Малюська: Головна причина – відсутність грошей
Міністр розповів, що коли запускали подарункові сертифікати – мотивів для цього було багато. Однак головний – відсутність грошей.
Мені в управління дісталась сфера, яку давно ніхто не приводив до ладу. Вона тихенько помирала, перебуваючи на рівні середньовіччя,
– заявив Малюська.
"В бюджеті була велика дірка від бублика. Як сказали наші північні сусіди-агресори: "Денег нет, но вы держитесь". Тому зародилось кілька ідей, як можна зробити кошти, не особливо трясучи Держбюджет", – додав очільник Мін'юсту.
Інтерв'ю з Денисом Малюською на 24 каналі: дивіться відео
Платні камери у СІЗО: коротко
- Нововведення запровадили 22 квітня 2020 року. У такий спосіб людина може отримати поліпшені побутові умови та харчування за певну плату.
- Гроші, які заробляють на камерах, використовують для проведення ремонтів.
- Раніше повідомляли, що проєкт "експериментальний", його планували завершити до 31 грудня 2021 року.