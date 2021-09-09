Користуються адвокати, – Малюська про подарункові сертифікати у СІЗО

У Мін'юсті ще у 2020 році запустили подарункові сертифікати на платні камери в СІЗО. Вони є досить популярними. Зокрема, і серед адвокатів.

Про це міністр юстиції розповів в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі з Оленою Трибушною. Він зауважив, що інколи купують і справді для подарунка.

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"Якщо подарунок – це тролінг. Однак іноді користуються адвокати. Це зручний сервіс, щоб оплатити камеру онлайн. Там просто вводиш дані картки, натискаєш сплатити і клієнт може перейти у камеру", – пояснив міністр.

За словами Малюськи, процедура звичайної оплати – трохи складніша, більш бюрократична. Саме тому адвокатам простіше придбати сертифікат.

Малюська: Головна причина – відсутність грошей

Міністр розповів, що коли запускали подарункові сертифікати – мотивів для цього було багато. Однак головний – відсутність грошей.

Мені в управління дісталась сфера, яку давно ніхто не приводив до ладу. Вона тихенько помирала, перебуваючи на рівні середньовіччя,

– заявив Малюська.

"В бюджеті була велика дірка від бублика. Як сказали наші північні сусіди-агресори: "Денег нет, но вы держитесь". Тому зародилось кілька ідей, як можна зробити кошти, не особливо трясучи Держбюджет", – додав очільник Мін'юсту.

Інтерв'ю з Денисом Малюською на 24 каналі: дивіться відео

Платні камери у СІЗО: коротко