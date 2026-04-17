Король Швеції Карл Густав приїхав до Львова та вже зустрівся із Зеленським: перші кадри

У п'ятницю, 17 квітня, до України прибув шведський король Карл Густав. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Деталі візиту й головне з промови короля передає 24 Канал.

Що відомо про приїзд до Львова Карла Густава?

Разом з королем до України приїхала міністерка закордонних справ країни Марія Мальмер Стенергард. Володимир Зеленський розповів, що під час візиту Карл XVI Густав вшанував українських полеглих воїнів.

Пам'ять про кожного й кожну для нас дуже важлива,

– підкреслив Зеленський.

Король під час своєї промови запевнив у повній підтримці України, висловив захоплення мужністю українського керівництва та назвав Президента сильним лідером держави, важливої для Європи.

До речі, Карл XVI Густав вже відвідував Україну раніше, однак цей візит став першим після початку російського вторгнення.

Також він повідомив, що планує поспілкуватися з українцями та почути їхні історії, підкресливши високий рівень солідарності зі сторони шведського суспільства.

