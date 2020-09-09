Коронавірус у Верховній Раді: комітет з нацбезпеки скасував два важливі засідання
Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки мав сьогодні, 9 вересня, розглянути питання порушення бойовиками перемир'я на Донбасі. Втім, засідання перенесли через коронавірус у депутатів.
Що відомо про зрив засідання комітету з нацбезпеки
Засідання комітету з нацбезпеки скасували через введення режиму самоізоляції. Про це мовиться на сайті комітету.
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За словами члена комітету Федора Веніславського, коронавірус виявили в одного зі співробітників апарату Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Що мали обговорювати депутати
- Нардепи мали намір обговорити загострення бойових дій на Донбасі. Зокрема, порушення перемир'я з боку бойовиків і загибель українського військовослужбовця.
- Також на засіданні планували заслухати міністра оборони Андрія Тарана.
- В комітеті наголосили, що наразі не можуть проводити засідання в режимі онлайн, оскільки там озвучується інформація з грифом "секретно".
Що треба знати про зрив перемир'я на Донбасі
- 6 вересня окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.
- Другий прицільний обстріл відбувся всього через кілька годин біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь.
- Наступної доби, 7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції. Станом на ранок 9 вересня в зоні проведення ООС нових обстрілів зафіксовано не було.
- Натомість бойовики закликали провести засідання Тристоронньої контактної групи 9 вересня о 12 годині.