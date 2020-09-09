Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки мав сьогодні, 9 вересня, розглянути питання порушення бойовиками перемир'я на Донбасі. Втім, засідання перенесли через коронавірус у депутатів.

Що відомо про зрив засідання комітету з нацбезпеки Засідання комітету з нацбезпеки скасували через введення режиму самоізоляції. Про це мовиться на сайті комітету. Актуально Ситуація непроста: Разумков розповів, скільки депутатів підхопили коронавірус За словами члена комітету Федора Веніславського, коронавірус виявили в одного зі співробітників апарату Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна. Зверніть увагу! За даними спікера парламенту Дмитра Разумкова, коронавірус у Верховній Раді підхопили 23 народних депутати. Також заразились семеро працівників апарату парламенту. Що мали обговорювати депутати Нардепи мали намір обговорити загострення бойових дій на Донбасі . Зокрема, порушення перемир'я з боку бойовиків і загибель українського військовослужбовця.

. Зокрема, порушення перемир'я з боку бойовиків і загибель українського військовослужбовця. Також на засіданні планували заслухати міністра оборони Андрія Тарана .

. В комітеті наголосили, що наразі не можуть проводити засідання в режимі онлайн, оскільки там озвучується інформація з грифом "секретно". Що треба знати про зрив перемир'я на Донбасі 6 вересня окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатомета біля Мар'їнки. У цей час українські військові брали участь у ліквідації пожежі. Внаслідок обстрілу один військовий отримав поранення. Українські воїни у відповідь не стріляли.

Другий прицільний обстріл відбувся всього через кілька годин біля Кримського. Ворожий снайпер вбив українського воїна. Тоді наші захисники вже відкрили вогонь у відповідь.

Наступної доби, 7 вересня, противник знову обстріляв українські позиції. Станом на ранок 9 вересня в зоні проведення ООС нових обстрілів зафіксовано не було.

Натомість бойовики закликали провести засідання Тристоронньої контактної групи 9 вересня о 12 годині.