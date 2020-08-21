Хвороба виснажує повністю: Зеленський зізнався, що його син перехворів коронавірусом
Президент Володимир Зеленський розповів, що у червні одночасно з першою леді заразився їхній 7-річний син Кирило. Раніше офіційно повідомлялося лише про хворобу Олени Зеленської.
Глава держави закликав дотримуватися усіх карантинних заходів. Про це президент заявив під час брифінгу в Миколаївській області, повідомляє 24 канал.
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Як сім'я Зеленського перехворіла коронавірусом
За словами глави держави, Олена Зеленська перебувала в лікарні разом зі сином. Він додав, що 7-річний Кирило відносно легко переніс хворобу.
Скажу відверто, що COVID-19 це зараза. Повірте нашій сім'ї. Ніхто не боїться, поки хтось поруч не захворів. Хвороба виснажує повністю. Три тижні, особливо на початку другого тижня, у людей відчуття, що вони вмирають,
– зазначив Володимир Зеленський.
Він додав, що зростання захворюваності на коронавірус в Україні, яке спостерігається останнім часом, є дуже небезпечним.
Збільшення кількості нових випадків, за його словами, може зупинити сферу медицини і держава нічого не зможе зробити.
Що відомо про коронавірус в Олени Зеленської
- Коронавірус у дружини президента виявили 12 червня. Вона розповідала, що почувала себе добре, а захворювання протікало безсимптомно.
- Уже 16 червня Зеленську госпіталізували. Їй встановили діагноз – негоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня тяжкості.
- Президент пройшов тест на коронавірус і отримав негативний результат. Йому було рекомендовано дотримуватися самоізоляції.
- 3 липня стало відомо, що перша леді України Олена Зеленська одужала від коронавірусу. Про те, що хворів також син президента, не повідомляли.