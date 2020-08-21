Президент Володимир Зеленський розповів, що у червні одночасно з першою леді заразився їхній 7-річний син Кирило. Раніше офіційно повідомлялося лише про хворобу Олени Зеленської.

Глава держави закликав дотримуватися усіх карантинних заходів. Про це президент заявив під час брифінгу в Миколаївській області, повідомляє 24 канал.

До теми Головний санітарний лікар не зміг пояснити, чому Олену Зеленську лікували у "Феофанії"

Як сім'я Зеленського перехворіла коронавірусом

За словами глави держави, Олена Зеленська перебувала в лікарні разом зі сином. Він додав, що 7-річний Кирило відносно легко переніс хворобу.

Скажу відверто, що COVID-19 це зараза. Повірте нашій сім'ї. Ніхто не боїться, поки хтось поруч не захворів. Хвороба виснажує повністю. Три тижні, особливо на початку другого тижня, у людей відчуття, що вони вмирають,

– зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що зростання захворюваності на коронавірус в Україні, яке спостерігається останнім часом, є дуже небезпечним.

Збільшення кількості нових випадків, за його словами, може зупинити сферу медицини і держава нічого не зможе зробити.

Що відомо про коронавірус в Олени Зеленської