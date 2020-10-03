У президента США Дональда Трампа станом на 3 жовтня немає лихоманки, однак він все ще залишається у медзакладі. Водночас американські видання стверджують, що Трамп потребував кисневої терапії.

Трамп перебуває у доброму гуморі та не потребує кисневої підтримки. Про це розповів лікар президента Шон Конлі, повідомляє The Guardian.

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Конлі зауважив, що рекомендував доставити президента до Волтер Ріду (військовий медцентр у передмісті Вашингтона – 24 канал) для запобіжного заходу.

Там за ним спостерігають використовуючи найсучасніше обладнання та мають змогу надати будь-яку допомогу, яка йому може знадобитися,

– розповів лікар.

Водночас The Associated Press з посиланням на анонімне джерело повідомило, що Трампа забрали до медзакладу через брак кисню. Мовляв, 2 жовтня президент отримував кисневу терапію.

За словами співрозмовника видання, стан Трампа протягом останньої доби викликає стурбованість. Крім того, співрозмовник переконує, що наступні 48 годин будуть вирішальними для здоров'я президента.

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