Президент США Дональд Трамп отримав позитивний результат тесту на коронавірус 1 жовтня. Менш ніж через 24 години після цього його госпіталізували.

Як пише BBC, у Трампа проявилися "легкі симптоми" COVID-19 ще у четвер, 1 жовтня – якраз тоді, пізно ввечері, він і повідомив публічно, що разом із дружиною Меланією інфікувався коронавірусом та пішов на самоізоляцію.

Нагадаємо Дональд і Меланія Трамп інфікувалися коронавірусом

Лікарі Білого дому, коментуючи процес лікування президента США, заявили, що вкололи Трампові коктейль антитіл задля запобігання ускладнень. А загалом президент "втомлений, але в доброму гуморі".

Наразі відомо, що не минуло й 24 годин після повідомлення про інфікування, як Дональда Трампа доставили в Національний військово-медичний центр Волтера Ріда.

Попри це пресслужба переконує, що "президент Трамп досі у доброму гуморі, але має легкі симптоми". Протягом наступних кількох днів Трамп працюватиме зі спеціально обладнаного президентського офісу в лікарні.

Для довідки: Волтер Рід – військовий медцентр у передмісті Вашингтона. Саме тут президенти США проходять щорічне медичне обстеження.

Вибори президента у США, нагадаємо, відбудуться якраз через місяць – 3 листопада. Трампу протистоятиме демократ Байден, який має ледь-ледь вищі рейтинги після першого туру скандальних теледебатів.

До слова Байден з дружиною здали тести на COVID-19: що показали результати