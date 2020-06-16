В Україні кількість інфікованих уже досягнула позначки у майже 32,5 тисячі. Першу леді Олену Зеленську госпіталізували. Через складну епідситуацію ЗНО в Україні можуть провести в серпні. Аеропорти "Київ" і "Львів" скасували міжнародні авіарейси. У столиці Китаю Пекіні знову запровадили жорсткий карантин. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 16 червня.

Новини про коронавірус в Україні 16 червня

Статистика поширення коронавірусу

Згідно з даними МОЗ, за останню добу в Україні підтвердили 666 нових випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих на коронавірус тут становить 32 476 осіб.

​Зверніть увагу Найшвидший час, за який можна отримати результати тесту на COVID-19: відповідь МОЗ

Крім того, від ускладнень внаслідок коронавірусної інфекції померли 912 людей, з яких 11 – за минулу добу. Є і хороші новини – одужали 14 528 пацієнтів із діагнозом COVID-19.

Усього захворювання підтвердили у 2 402 дітей. Госпіталізації потребували 9 215 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 319 пацієнтів. 23 261 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.

Де зафіксували найбільше нових випадків COVID-19:

На Львівщині – 139.

На Рівненщині – 104.

На Волині – 61.

На Буковині – 54.

На Харківщині – 53.

Загалом проведених досліджень в Україні методом ПЛР – 507 251, методом ІФА – 89 358.

За останню добу коронавірус виявили у 63 медпрацівників . Отже, кількість хворих зросла до 5 600 осіб. А це 18,5% від загальної кількості.



40 інфікованих лікарів померли від ускладнень COVID-19.



. Отже, кількість хворих зросла до А це 18,5% від загальної кількості. від ускладнень COVID-19. Не кращою є ситуація й у Збройних силах. Тут сьогодні на коронавірус хворіють 143 людей. На жаль, від початку епідемії 4 військових померли. Натомість одужали у Збройних силах від коронавірусу вже 209 осіб.



Загалом на ізоляції перебуває 541 людина. Кількість військових, у яких термін самоізоляції закінчується у найближчі три доби, – 95 людей.

COVID-19 в областях України станом 16 червня:

Чернівецька область – 4013;

Київ –3985;

Львівська область – 3072;

Рівненська область –2473;

Івано-Франківська область –1809 ;

Закарпатська область – 1726;

Тернопільська область – 1483;

Харківська область – 1595;

Київська область – 2049;

Вінницька область – 1455;

Волинська область – 1499;

Одеська область – 1133;

Дніпропетровська область – 1004;

Житомирська область – 1001;

Кіровоградська область – 590;

Хмельницька область – 560;

Запорізька область – 531;

Черкаська область – 562;

Миколаївська область – 321;

Чернігівська область – 427;

Полтавська область – 279;

Донецька область – 338;

Сумська область – 228;

Херсонська область – 183;

Луганська область – 60.

За даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину Київ, а також Віницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька та Чернігівська області.

У цих регіонах послаблення карантину не можливе через порушену норму показника інцидентності. Натомість показники завантаженості ліжок в лікарнях і кількості тестувань тут, як і в решті областей, відповідають вимогам МОЗ.

Головні новини про коронавірус в Україні

Коронавірус на Львівщині встановив другий антирекорд

За попередню добу у Львівській області COVID-19 підтвердили ще у 139 осіб, що є другим антирекордом. Таку ж кількість нових інфікованих в регіоні було зафіксовано за добу 14 червня.

На ранок в лікарні перебувало 199 хворих, із них 137 – з підтвердженим діагнозом COVID-19 (зокрема, 27 медиків), ще 62 – з підозрою на COVID-19 (зокрема, 5 медиків). Вікова категорія хворих: 78% – 50 років і старші; 22% – 18 – 50 років.

COVID-19 у Києві: виявили вдвічі менше нових випадків

За минулу добу в Києві виявили 28 нових випадків зараження коронавірусом. Водночас померли ще 2 пацієнти з COVID-19.

За словами столичного мера Віталія Кличка, така кількість хворих за добу, на жаль, не свідчить про те, що вірус різко відступив. Він припускає, причина цьому – те, що Київський лабораторний центр МОЗ України робив дослідження в звичайному режимi, але зміг внести дані в загальну систему вже після звітного часу.

Олена Зеленська потрапила до лікарні через коронавірус

Причиною госпіталізації Першої леді стала двостороння пневмонія середнього ступеня важкості. Наразі штучної вентиляції легенів Зеленська не потребує, а її стан – стабільний. У лікарні вона перебуває в ізоляції. За нею здійснюють постійний нагляд лікарі.

Президента України Володимира Зеленського й дітей подружжя повторно протестували на коронавірус. Інфекції в нікого з них не виявили.

Додамо, що в Олени Зеленської підтвердили коронавірус 12 червня.

У МОЗ пояснили, чому в Україні висока захворюваність на COVID-19

За словами міністра охорони здоровя Максима Степанова, високий рівень захворювання на COVID-19 в Ураїні не є пов’язаним зі зростанням кількості ПЛР-тестів. А виною всьому є нехтування карантинних обмежень з боку населення.

Також він повідомив про деякі спалахи в певних населених пунктах. За його словами, причина цього – проведення свят без дотримання протиепідемічних заходів.

Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Аеропорти "Київ" і "Львів" скасували всі міжнародні авіарейси

Аеропорт "Київ" вирішив скасувати усі міжнародні авіарейси до 3 години ночі 17 червня. Таке рішення було схвалено з огляду на продовження карантину в Києві. А відновлення авіарейсів зі Львова відбудеться не раніше ніж 20 червня. Причина – антирекорди числа хворих на COVID-19 на Львівщині.

Слід зазначити, що у своєму рішенні аеропорт "Київ" посилається на постанову Кабміну про карантинні заходи. Вона дозволяє запускати міжнародне авіасполучення з міст з високою кількістю хворих на коронавірус, зокрема Києва, лише з 22 червня.

Щодо Львова, то наразі немає офіційного підтвердження від аеропорту щодо рейсів перевізників Wizz Air і Belavia, а на сайті аеропорту на онлайн табло – відсутні всі дані. Хоча наразі квитки на 16 червня на рейси Belavia все ще є у продажу.

Щоправда, відомо, що ввечері 15 червня авіакомпанія WindRose розіслала повідомлення, що у зв’язку з карантинними обмеженнями у львівській області старт програми у Львівському аеропорту вимушено перенесено на 20 червня.

МАУ відкрила продажі на перші рейси за кордон

Україна почала відновлювати міжнародне авіасполучення й впускати іноземців з 15 червня. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відкрила продажі на перші регулярні рейси.

Купити квитки можна на рейси Київ – Амстердам та Київ – Париж. Польоти в Нідерланди почнуться з 16 червня, а до Франції з 17 червня. Спершу рейси виконуватимуть лише раз на тиждень спільно з авіакомпаніями KLM і Air France.

Зауважимо, Нідерланди та Франція не відкрили свої кордони для українців. Наразі країни ЄС дозволили в'їзд лише громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.

ЗНО – 2020: чи скасують тестування

У Міносвіти наголошують, що у 2020 році Зовнішнє незалежне оцінювання обов’язково відбудеться. Скасувати тестування немає жодних підстав. Але його можуть перенести на серпень.

Наразі є два варіанти розвитку подій:

проведення ЗНО від 25 червня;

якщо буде загострюватися ситуація з коронавірусом, то від 17 серпня.

Остаточне рішення мають ухвалити 17 червня. Тоді має відбутися засідання комісії, яка повинна визначити показники епідеміологічної ситуації, за умов дотримання яких можуть проводити ЗНО.



Як проводитимуть ЗНО під час епідемії коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

На Франківщині знову посилили карантин

В Івано-Франківській області призупинили роботу спортивних залів і фітнес-центрів. Також призупинили діяльність інших закладів культури. Таке рішення ухвалили через зростання кількості підтверджених випадків COVID-19.Тим часом, під стінами Івано-Франківської міськради зібралися місцеві жителі, які виступають проти такого посилення карантину. Вони наголошують, що рішення – несправедливе: у спортивних клубах менше людей, ніж на літніх майданчиках.

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На Львівщині перевізники без дозволу відновили міжміські перевезення

Наразі у Львівській області влада так і не послабила карантин. Перевізники навіть влаштували акцію протесту під Львівською ОДА з вимогою відновити міжміські перевезення. Згодом вони припинили протестувати, і самовільно відновили рух міжміських автобусів, попри заборону.

Як повідомив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка, з 15 – 16 червня заплановано випустити на маршрути близько 60% автобусів від загальної кількості. Перевізники самовільно ухвалили рішення, оскільки обласна комісія ТЕБ і НС не дослухалася до їхніх вимог і не дозволила офіційно відновити роботу.

За його словами, перевізники наразі укладають договори з підприємствами у районах, селах та селищах, а також з місцевою владою, щоб працювати легально на основі цього документу. До того ж перевізники обіцяють дотримуватися всіх вимог МОЗ і не планують збільшувати тарифи.

Однак заступник голови ЛОДА Тарас Грень наголосив, що Львівська обласна держадміністрація не ухвалювала жодних рішень про відновлення пасажирських перевезень. І додав, що ЛОДА буде звертатися в контролюючі органи з проханням відреагувати на цю ситуацію.

Коронавірус у "Карпатах"

У вівторок, 16-го червня, минуло 15 діб після оголошення вимушеного карантину у "Карпат" через спалах захворювання на COVID-19. Команда виходить з карантину та готується до матчу з "Олімпіком".

Станом на 16 червня 8 футболістів та 5 працівників ФК "Карпати" все ще мають ознаки коронавірусу і продовжують залишатися ізольованими. У клубі переконують, що в цих людей не було контактів з іншими гравцями.

Тим часом, футболіст "Карпат" Владислав Дубінчак відреагував на публікацію його фотографії, де він прогулюється у центрі Львова. Владислав – один з перших, хто здав позитивний тест на COVID-19 у клубі. За словами гравця, він відбув двотижневий карантин вдома, в повній ізоляції та наразі є повністю здоровим. Водночас, під час виходу на вулицю він дотримувався всіх карантинних вимог.

Кабмін хоче посилити покарання за порушення маскового режиму

Уряд оголосив про намір посилити відповідальність за недотримання маскового режиму. Водночас вони можуть переглянути питання носіння масок на вулицях. Мовиться насамперед про посилення адмінвідповідальності за недотримання маскового режиму у приміщеннях і в громадському транспорті.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це потрібно через зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні. Очільник Кабміну наголосив, що відповідальність за недопущення різкого зростання кількості хворих на COVID-19 лежатиме на главах ОДА. А в них є достатньо повноважень для цього.

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Актуально У світі вже понад 8 мільйонів випадків COVID-19 – ще один мільйон за тиждень

Новини про коронавірус у світі за 16 червня

Статистика захворювання

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, загалом у світі 8 056 492 людини захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 437 412 осіб. Натомість 3 892 757 хворих одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 114 026 (116 127 смертей);

Бразилія – 888 271 (43 959 смертей);

Росія – 544 725 (7 274 смерті);

Індія – 343 091 (9 900 смертей);

Велика Британія – 298 315 (41 821 смерть).

Новини про COVID-19

Українців можуть не впустити до Греції в аеропорті Афін

Греція раніше відкрила аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і третіх країн з вимогою здати тест на коронавірус та відбути карантин при необхідності. Однак тепер аеропорт Афін заявив про закриті кордони до 29 червня. В’їзд буде закритим для громадян третіх країн, окрім деяких винятків.

Винятки застосовуються лише до таких категорій мандрівників:

члени родин громадян країн ЄС;

пасажири, що подорожують транзитом, та екіпажі літаків;

громадяни країн Шенгенської зони та їхні родини;

громадяни третіх країн, які мають довготривалу посвідку на проживання або візу країни ЄС або Шенгенської зони;

громадяни третіх країн, які прибувають з нагальних сімейних та робочих питань, якщо вони отримали відповідний дозвіл від представництв Греції.

медики та дослідники сфери охорони здоров’я, що співпрацюють з органами охорони здоров’я Греції;

члени урядів третіх країн, дипломати, персонал міжнародних організацій, військові та працівники гуманітарних місій, що прибувають у рамках виконання обов’язків.

Це означає, що українці не можуть потрапити у Грецію авіарейсами, якщо не входять до категорій-винятків.

Коронавірус у Пекіні

Напередодні у Китаї на ринку Пекіна стався спалах нового коронавірусу. Він виявився ще небезпечнішим, ніж COVID-19. Вірус дуже легко передається від людини до людини. Зокрема, за словами науковців, новий штам вірусу дуже швидко еволюціонує та його характеристики постійно змінюються.

Тим часом влада китайської столиці вводить нові карантинні обмеження та масове тестування людей на коронавірус після нового спалаху COVID-19 на ринку. Так, тут перекрили частину міста парканами, встановили пропускні пункти, аби люди не змогли залишити місто. Крім того, у Пекіні закрили всі розважальні й спортивні площадки у приміщеннях.

Дослідження щодо коронавірусу

Чому коронавірус не шкодить дітям

Вчені з'ясували, що імунна система дітей звикла до контакту з коронавірусами, оскільки часто стикається зі звичайною застудою. Тому діти переносять новий вірус набагато легше за дорослих.

Так, виявилося, їхні тіла звикли боротися з різними типами застуди. Вона може провокуватися чотирма нешкідливими типами коронавірусу, і звичайна середньостатистична людина застуджується від 2 до 4 разів на рік. А дитина переносить до 12 застуд на рік, і вчені вважають, що внаслідок цього у неї є підвищена резистентність до COVID-19, якою не володіють дорослі.

Вчені Оксфордського університету вважають, що реакція організму на COVID-19 залежить від уже наявного імунітету до всіх коронавірусів. Є припущення, що багато дітей і молоді люди мають в організмі Т-клітини, які вже зустрічалися з коронавірусом. Вони забезпечують додатковий захист від патогенів. Але після 30-35 років кількість подібних клітин, які звикли атакувати коронавіруси, різко знижується.

У дитячому організмі вірус сприймається, як щось абсолютно нове. Т-клітини накидаються на нього і знищують до того часу, поки він не викликав яких-небудь серйозних наслідків.

У скільки разів хронічні захворювання збільшують ризик смерті від COVID-19

Якщо у людини є якесь хронічне захворювання, то ризик смертності від коронавірусу підвищується в 12 разів. Тому таким людям важливо дотримуватись усіх заходів безпеки. Такий висновок зробили експерти Центрів з контролю і профілактиці захворювань США.

Виявилося, що хворі на коронавірус пацієнти з хронічними захворюваннями значно частіше стикаються з важкими ускладненнями. Наявність діабету або хвороб легенів на кшталт ХОЗЛ збільшує ризик смерті від коронавірусу в 12 разів.

Ці висновки експерти зробили на основі аналізу понад 1,7 мільйона випадків COVID-19, зареєстрованих з 22 січня по 30 травня. З цієї кількості у 287 320 пацієнтів або 22% були які-небудь хронічні розлади здоров'я на момент зараження.

Серед найпоширеніших хвороб, що підвищують ризик смерті, – серцево-судинні захворювання, діабет і хвороби легенів. У 32% були серцеві порушення, у 30% – діабет, і приблизно у 20% – хворі легені. До менш поширених хронічних хвороб ставилися захворювання печінки та імунної системи, а також неврологічні розлади.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу