Новини про коронавірус 24 травня: коли відкриють ТРЦ у Києві, унікальна шпальта NYT

У Києві розповіли, коли ТРЦ відкриють двері для відвідувачів. Чехія відновила видачу робочих віз українцям. У Бразилії значно зросла кількість померлих від COVID-19. США та Китай – на межі Холодної війни через пандемію. The New York Times опублікувало тисячу імен загиблих від коронавірусу на першій шпальті. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 травня.

Новини про коронавірус в Україні 24 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

Станом на 24 травня на коронавірус в Україні захворіли 20 986 людей.

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За останню добу підтвердили 406 нових випадків COVID-19. 12 людей померли, 179 хворих одужали. Загальна кількість летальних випадків – 617. 7 099 людей вилікувались від коронавірусу.

Головне про поширення коронавірусу

Від початку епідемії коронавірусу в Україні інфекцію виявили у 4 069 медпрацівників , за останню добу захворіли 69 людей. З них 744 перебувають на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Нині 22 медики підключені до апарату штучної вентиляції легенів. З початку епідемії коронавірусу близько 1800 медпрацівників змогли побороти хворобу.

, за останню добу захворіли 69 людей. З них перебувають на госпіталізації, решта – на амбулаторному лікуванні. Нині 22 медики підключені до апарату штучної вентиляції легенів. З початку епідемії коронавірусу близько 1800 медпрацівників змогли побороти хворобу. У Збройних силах України на COVID-19 наразі хворіють 62 людей. За останню добу різко зросла кількість інфікованих військовослужбовців, виявили 14 нових випадків. Загалом у ЗСУ від коронавірусу померли 2 осіб.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область — 889 (472 одужали);

Волинська область — 771 (182 одужали);

Дніпропетровська область — 869 (191 одужав);

Донецька область — 143 (57 одужали);

Житомирська область — 626 (284 одужали);

Закарпатська область — 1061 (265 одужали);

Запорізька область — 410 (226 одужали);

Івано-Франківська область — 1277 (637 одужали);

місто Київ — 2623 (358 одужали);

Київська область — 1419 (291 одужали);

Кіровоградська область — 473 (358 одужали);

Луганська область — 43 (34 одужали);

Львівська область — 1333 (276 одужали);

Миколаївська область — 280 (117 одужали);

Одеська область — 827 (128 одужали);

Полтавська область — 266 (235 одужали);

Рівненська область — 1417 (561 одужав);

Сумська область — 166 (112 одужали);

Тернопільська область — 1115 (778 одужали);

Харківська область — 910 (208 одужали);

Херсонська область — 177 (139 одужали);

Хмельницька область — 346 (99 одужали);

Черкаська область — 388 (256 одужали);

Чернівецька область — 3028 (798 одужали);

Чернігівська область — 129 (46 одужали).

Головні новини про коронавірус в Україні за 24 травня

Коли у Києві відкриють ТРЦ і фуд-корти: ймовірна дата

Хоч у Києві не послабили карантин з 22 травня через складну епідеміологічну ситуацію, незабаром у столиці можуть відкритися великі ТРЦ. Найімовірніше, це станеться уже в середу, 27 травня. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час зустрічі з представниками Української ради торгових центрів.

Дозволити функціонування у ТРЦ майданчиків із їжею, так званих фуд-кортів, і зон розваг у Києві, та й по країні загалом, поки не можуть. Саме у розважальних зонах і на фуд-кортах відбувається велике скупчення людей, у якому важко контролювати дотримання протиепідемічних норм.

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Чехія відновила видачу робочих віз для українців

Чеська економіка потребує українських працівників. Після переговорів між Чехією та Україною вдалося відновити процес видачі робочих віз. Генеральне консульство у Львові почало приймати візові анкети та документи в п'ятницю, 22 травня. Посольство Чехії в Києві відкриє консульський відділ вже у понеділок, 25 травня.

Наразі прямо на території Чехії зможуть подати заяву на продовження права на проживання українські спеціалісти в галузі охорони здоров'я, в сфері соціальних послуг, а також наукові співробітники, студенти та їхні родичі.

Новини про коронавірус у світі за 24 травня

Статистика коронавірусу у світі

Всього у світі 5 417 932 людини захворіли на коронавірус. Через хворобу померли вже 344 196 осіб. Натомість 2 254 334 хворих вже одужали.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 1 666 828;

Бразилія – 349 113;

Росія – 344 481;

Іспанія – 282 370;

Велика Британія – 257 154.

Головне про коронавірус у світі

Українським студентам відкрили в'їзд до Польщі

У Польщі послабили карантин та відкрили кордони для в'їзду іноземних студентів, які там навчаються. Зокрема, це стосується й українських громадян.

Список іноземців, які можуть в'їжджати в країну під час карантину:

міжнародні автоперевізники, які їдуть транзитом через Польщу;

учні та студенти, які навчаються у Польщі;

громадяни інших країн ЄС, Європейської економічної зони і Швейцарії для проїзду Польщею транзитом. Водночас вони не можуть перебувати в країні понад 12 годин з моменту перетину кордону.

Відкрити кордони у Польщі можуть вже з 15 червня. Однак для цього потрібно, щоб епідеміологічна ситуація залишалася хоча б на поточному рівні.

Коронавірус лютує у Бразилії

Бразилія обійшла Росію та вийшла на 2 місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Станом на 24 травня в Бразилії зафіксовано 347 398 випадків зараження коронавірусом. За добу в Бразилії від коронавірусу померло 965 людей. А нових випадків зараження – понад 16,5 тисяч.

Попри це, президент Бразилії Жаїр Болсонару виступає проти запровадження карантину в країні. Через це в нього виникли суперечки з міністром охорони здоров'я Енріке Мандету, якого він звільнив. Нельсон Тейш, що прийшов йому на зміну, сам подав у відставку. Зараз в країні за охорону здоров'я відповідає Едуардо Пазуелло.

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Китай і США перебувають на межі нової Холодної війни

Протистояння між США та Китаєм на фоні пандемії коронавірусу набирає обертів. Офіційний Пекін вважає, що певні американські політики навмисно загострюють відносини між країнами і що це може призвести до поганих наслідків. У США зараз популярні наклепи та теорії змови, які висувають проти Китаю. Про це мовиться у твіттері пресслужби МЗС Китаю.

China and the US have different social systems, but this is the result of the different choices made by our people, which we must respect. It's also true that we have many disagreements, but that doesn’t preclude cooperation. — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 24, 2020

На першій шпальті NYT – список загиблих від COVID-19

Кількість летальних випадків від коронавірусу у США наблизилась до 100 000. Видання The New York Times віддало першу шпальту для публікації тисячі імен жертв COVID-19 та їхніх коротких некрологів. Журналісти вивчали місцеву пресу, аби знайти коротку інформацію про тих, хто втратив життя через коронавірус.



Як зазначив головний редактор видання Марк Лейсі, навіть через століття люди зможуть поглянути на список і зрозуміти, наскільки масштабними були втрати від смертоносного вірусу.

Цікаво! Це вперше майже за чотири десятки років перша сторінка NYT вийшла без зображення.

Карантин – як натхнення

Перша шпальта видання / Фото The New York Times

Художниця з Гонконгу Анджела Уй виготовляє картини незвичним способом. Матеріалом для створення робіт мисткиня обрала туалетний папір. На таку ідею жінку підштовхнув ажіотажний попит на нього на початку пандемії COVID-19. Свої малюнки Анджела виготовляє в традиційній манері династії Танг, яка правила в 7 столітті до нашої ери. Чудернацькі біло-блакитні дракони, квіти та рослини мають неабиякий попит, попри те, що один рулон коштує 45 доларів.

Дивіться фото картин на туалетному папері:

Дослідження коронавірусу

Коли кінець пандемії?

Вчені провели дослідження, яке допомогло з'ясувати, коли ж закінчиться пандемія COVID-19. Згідно з результатами, смертоносна недуга загрожуватиме людям ще відносно недовго.Дослідники заявили, що очікувати закінчення пандемії варто восени, повідомляє видання Daily Mail.

Пандемія COVID-19 у різних країнах закінчиться у різний час: