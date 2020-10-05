Іншого способу зарадити ситуації крім жорсткого карантину у нас немає. Коли уряд втратив контроль над поширенням коронавірусу?

Україна має стати Нью-Йорком

Учора мер Нью-Йорка запропонував ввести нові жорсткі карантинні обмеження у дев'яти районах міста. А до чого тут ми з вами я зараз поясню.

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Нью-Йорк – це один з найбільш успішних прикладів подолання першої хвилі пандемії не тільки у США, але й у світі. Він один з перших у Штатах взяв спалах під контроль і зміг нещодавно відкрити ресторани та школи.

Але ресторани та школи будуть знову закриті у дев'яти районах. Причина в тому, що в них коефіцієнт виявлення перевищує 3%, а у деяких сягає 8%. Середній рівень по місту складає 1,5%.

Що це за такий коефіцієнт виявлення?

Він відображає роботу системи тестування. А значить – контролю над поширенням вірусу. Він показує, яка частка від усіх тестів виявляє нові випадки.

Тестування та виявлення – це єдина альтернатива карантину.

Карантин – це коли ви ізолюєте всіх від всіх. Дієва система тестування – це коли ви ізолюєте інфікованих або підозрілих від усіх інших. Не працює тестування – доводиться вводити карантин.

Погіршення показника виявлення удвічі, з 1,5% до 3%, показало меру Нью-Йорка, що він втрачає контроль над ситуацією.

В Україні коефіцієнт виявлення за останній тиждень в середньому складав 17%. В окремі дні – 26%. В окремих регіонах – до 40%. Але в Україні цей показник не враховують для визначення карантинних зон із серпня.

Тому нові випадки будуть рости і надалі. І тому за 4-6 тижнів або й раніше уряду доведеться вимушено повернути карантин, принаймні в окремих регіонах.

Як Україна проводить тестування?



Співвідношення росту нових випадків та тестування в Україні / Графіка з фейсбук-сторінки Павла Ковтонюка

Реальна ситуація – на графіку. Червона крива – це нові випадки. Синя – це щоденні тести. Шкала випадків і шкала тестів налаштовані так, щоб показувати мінімально рекомендоване ВООЗ співвідношення випадків до тестів – 5% виявлених, або один новий випадок на 20 проведених тестів.

Наприклад, значенню у 2 500 нових щоденних випадків на лівій шкалі відповідає значення у 50 000 тестів на правій шкалі.

Відповідно, коли синя лінія іде поруч з червоною – ми тестуємо адекватно до рівня поширення COVID-19. Така ситуація була в Україні один раз, в кінці травня – на початку червня, коли поширення було подавлене карантином протягом квітня-травня і тестування вистачало щоб контролювати ситуацію.

У липні рівень тестування став гірший, але тримався на одному рівні через сезонність у поширенні інфекції. А з середини серпня система тестування почала втрачати контроль над поширенням.

Саме в цей час було змінено критерії для карантинних зон. Коефіцієнт виявлення з них виключили. А запровадили нові індикатори – кількість нових хворих на 100 тисяч та заповненість ліжок. Ці показники говорять не про контроль над спалахом, а про його наслідки.

На сьогодні між рівнем поширення та рівнем тестування утворилася прірва. Щоб адекватно контролювати ситуацію при такій кількості інфікованих, Україні потрібно щоденно робити близько 80 тисяч тестів. Наш теперішній показник у 25 тисяч в середньому відповідає поширенню у 1250 нових хворих на день. Він був би доречним на початку серпня.

Більше того, після 18 вересня середньотижнева кількість тестів вперше за весь час почала знижуватися. Саме в цей день було запроваджено новий алгоритм тестування, який звузив коло осіб, які підлягають тестуванню.

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Що це все означає?

1. Нових випадків в країні значно більше, ніж виявлених 4100 на день в середньому.

2. Ми не знаємо скільки їх реально і не контролюємо поширення.

3. COVID-19 буде поширюватися надалі, а швидкість поширення зросте. Показник у 5 тисяч ми перетнемо в середині місяця, а до кінця місяця імовірно перетнемо лінію у 6 тисяч випадків на день.

4. Іншого способу зарадити ситуації крім жорсткого карантину у нас немає. Час його впровадження у вашому регіоні залежить тільки від здатності лікарень приймати нових хворих.

Що робити? Берегти себе. Готуватися до нових карантинних обмежень.