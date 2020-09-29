Два тижні тому ми мали в середньому 2541 новий випадок на добу, тиждень тому – 2877, а вчора "лише" 3179. Дійсно, навіщо нам поділ на червоні зони?

Хочу привітати всіх киян з тим, що столиця перейшла у жовту зону карантину. Обмеження помаранчевої зони були просто нестерпні. Всі кияни це помітили.

Ознайомтесь! Україна більше не може стримувати поширення COVID-19: яке фатальне рішення прийняв уряд?

Відмова від червоних зон: чи витримає українаська охорона здоров'я?

Для тих, кого не було в Києві, повідомлю, що 14 вересня тут ввели помаранчеву зону карантинних обмежень. За два попередні тижні тоді виявили 4059 нових хворих на коронавірусну інфекцію, в середньому по 289 на день. "Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю у столиці, як і в країні, – складна", – заявив мер Віталій Кличко.

Але завдяки рішучим діям, ситуація із захворюваністю на COVID-19 стала проста. За останні два тижні нових хворих було лише 4714, в седеньому 336 щодня. Якщо вам здається, що це більше ніж раніше, ви просто заполітизовані.

Завдяки приголомшливим перемогам над коронавірусом (які ви не помічаєте через політичну заангажованість), карантинні зони послабили не тільки в Києві, але і по всій країні. І справді, два тижні тому ми мали в середньому 2541 новий випадок на добу, тиждень тому – 2877, а вчора лише 3179.

"Як ситуація так швидко покращилась?", – спитаєте ви. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив: "Червоним зонам помогли жорсткіші обмеження".

Саме тому на минулому тижні від червоних зон відмовились зовсім і змінили методологію зонування так, щоб ніхто до них не міг потрапити.

Затамуйте подих...

Тому з цього тижня червоних зон у нас не буде. Але хвилюватися не варто – ми можемо покластися на потужну систему виявлення.

Наприклад, позавчора в Харківській області виявили 494 нових випадки захворювання на коронавірус і провели 1086 тестів. Кожен другий тест дає позитивний результат. Це свідчить про надзвичайну ефективність вітчизняного тестування, яке вже перемогло наших сусідів з Польщі.

Зверніть увагу! Україна сьогодні – це Італія або Іспанія навесні: чому карантин не допоміг?

Все це завдяки переможній стратегії боротьби з хворобою з чіткими цілями. Ще 10 вересня ми майже виконали поставлену ціль у 30 000 тестів на день. З того часу ми послідовно і наполегливо майже виконуємо цей показник із середнім результатом у 25 000 на день.

Починаємо робочий тиждень, затамувавши подих, у передчутті нових перемог.