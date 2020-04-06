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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Коронавірус – найсерйозніше випробуванням за всю історію ЄС, – Меркель

      - Читать новость на русском
      Меркель про випробування коронавірусом / aa.com.tr

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія коронавірусу стала найсерйознішою кризою з моменту заснування Євросоюзу. Усі країни-члени повинні працювати над захистом економіки ЄС.

      Про те, що пандемія коронавірусу відчутно впливає на економіку світу, а зокрема і Європи, заявила канцлера Німеччини Ангела Меркель.

      Зверніть увагу Меркель вийшла з самоізоляції і продовжує працювати

      На мою думку, Євросоюз перебуває перед найсерйознішим випробуванням з моменту заснування,
      – зазначила Меркель.

      За словами канцлерки, пандемія несе "загрозу для здоров'я людей" таку ж, як і природні катастрофи.

      Меркель зазначила, що тепер потрібно показати, що ЄС готовий захищати власну економіку. Тому всі країни-члени повинні діяти скоординовано.

      Що відомо про ЄС? Економічний та політичний союз, що об'єднує 27 незалежних держав-членів, які розташовані в Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, які складались з шести країн у 1957 році.

      Коронавірус у світі: основне

      • Станом на 6 квітня у світі зафіксували понад 1 мільйон 300 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли понад 72 тисячі людей, одужали – понад 275 тисяч.
      • Пандемія розпочалася з китайського Уханя, а згодом поширилася на територію Європи і всього світу. У Китаї ж пік захворювання минув, там реєструють поодинокі випадки недуги.
      • Наразі найбільше коронавірус охопив США. Там майже 350 тисяч людей захворіли, 10 тисяч – померли, одужали – понад 19 тисяч.
      • Серед європейських країн від недуги найбільше страждає Іспанія – понад 135 тисяч клінічно підтверджених заражень, Італія – понад  132 тисячі та Німеччина – понад 101 тисяча.
      • Для запобігання поширенню коронавірусу країни ввели карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, закрили кордони.

      Як відрізнити коронавірус
      Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Європа Євросоюз Ангела Меркель
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