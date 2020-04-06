Коронавірус – найсерйозніше випробуванням за всю історію ЄС, – Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія коронавірусу стала найсерйознішою кризою з моменту заснування Євросоюзу. Усі країни-члени повинні працювати над захистом економіки ЄС.

Про те, що пандемія коронавірусу відчутно впливає на економіку світу, а зокрема і Європи, заявила канцлера Німеччини Ангела Меркель.

Зверніть увагу Меркель вийшла з самоізоляції і продовжує працювати

На мою думку, Євросоюз перебуває перед найсерйознішим випробуванням з моменту заснування,

– зазначила Меркель.

За словами канцлерки, пандемія несе "загрозу для здоров'я людей" таку ж, як і природні катастрофи.

Меркель зазначила, що тепер потрібно показати, що ЄС готовий захищати власну економіку. Тому всі країни-члени повинні діяти скоординовано.

Що відомо про ЄС? Економічний та політичний союз, що об'єднує 27 незалежних держав-членів, які розташовані в Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, які складались з шести країн у 1957 році.

Коронавірус у світі: основне

Станом на 6 квітня у світі зафіксували понад 1 мільйон 300 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли понад 72 тисячі людей, одужали – понад 275 тисяч.

Померли понад 72 тисячі людей, одужали – понад 275 тисяч. Пандемія розпочалася з китайського Уханя, а згодом поширилася на територію Європи і всього світу. У Китаї ж пік захворювання минув, там реєструють поодинокі випадки недуги.

Наразі найбільше коронавірус охопив США. Там майже 350 тисяч людей захворіли, 10 тисяч – померли, одужали – понад 19 тисяч.

Там майже 350 тисяч людей захворіли, 10 тисяч – померли, одужали – понад 19 тисяч. Серед європейських країн від недуги найбільше страждає Іспанія – понад 135 тисяч клінічно підтверджених заражень, Італія – понад 132 тисячі та Німеччина – понад 101 тисяча.

– понад 135 тисяч клінічно підтверджених заражень, – понад 132 тисячі та – понад 101 тисяча. Для запобігання поширенню коронавірусу країни ввели карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, закрили кордони.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу