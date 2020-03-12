Чи є коронавірус у Києві: що відомо

Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на території України. Через коронавірус протягом трьох тижнів у Києві, як і по всій Україні, будуть заборонені масові заходи, а також тимчасово зупиниться навчальний процес у школах та університетах.

На сьогодні у Києві немає хворих на коронавірус. Щоб запобігти епідемії коронавірусу, київська влада вирішила обмежити проведення масових заходів, якщо кількість учасників перевищуватиме 60 осіб. Йдеться про концерти, спортивні заходи, семінари тощо.

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Важливо! Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії. Він перебуває в лікарні.

Карантин у школах Києва

З 12 березня всі школи, дитячі садочки та навчальні заклади Києва закриті на карантин.

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Також у КМДА заявили, що у вищих навчальних закладах, мистецьких і спортивних школах та дитячих садочках планують запровадити дистанційне навчання. Через це Кличко закликав керівників установ переглянути робочий графік тих працівників, у яких є малолітні діти.

Карантин в Україні: що треба знати

11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.

Усі обмеження введені через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії Covid-19.

З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.

Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.

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Регулярно мийте руки з милом.

Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте.

М'ясо, яйця та риба обов'язково термічно обробляйте.

Мийте фрукти та овочі.

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання.

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

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Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу