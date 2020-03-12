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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО

      Чи є коронавірус у Києві: що відомо

      - Читать новость на русском
      Коронавірусу в Києві поки що немає / ТСН

      Кабмін ухвалив рішення про введення карантину на території України. Через коронавірус протягом трьох тижнів у Києві, як і по всій Україні, будуть заборонені масові заходи, а також тимчасово зупиниться навчальний процес у школах та університетах.

      На сьогодні у Києві немає хворих на коронавірус. Щоб запобігти епідемії коронавірусу, київська влада вирішила обмежити проведення масових заходів, якщо кількість учасників перевищуватиме 60 осіб. Йдеться про концерти, спортивні заходи, семінари тощо.

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      Важливо! Станом на 12 березня в Україні підтвердили 1 випадок зараження коронавірусом. Хворобу виявили у чоловіка в Чернівцях, який повернувся з Італії. Він перебуває в лікарні. 

      Карантин у школах Києва

      З 12 березня всі школи, дитячі садочки та навчальні заклади Києва закриті на карантин.

      Потрібно знати Відпустка та лікарняний для батьків під час карантину у школах: чи можна брати та які наслідки

      Також у КМДА заявили, що у вищих навчальних закладах, мистецьких і спортивних школах та дитячих садочках планують запровадити дистанційне навчання. Через це Кличко закликав керівників установ переглянути робочий графік тих працівників, у яких є малолітні діти.

      Карантин в Україні: що треба знати

      • 11 березня Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину на загальнонаціональному рівні.
      • Усі обмеження введені через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії Covid-19.
      • З 12 березня до 3 квітня у всіх навчальних закладах України скасували навчання.
      • Заборонено проводити масові заходи, у яких бере участь понад 200 осіб. Сюди відносять культурні події, спортивні та розважальні заходи. Однак заборона не стосується заходів державної необхідності.

      Як не захворіти на коронавірус: рекомендації ВООЗ

      • Регулярно мийте руки з милом.
      • Закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя, коли чхаєте чи кашляєте.
      • М'ясо, яйця та риба обов'язково термічно обробляйте.
      • Мийте фрукти та овочі.
      • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання.
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.

      Важливо Тест на коронавірус можна буде здати у 8 містах України: список

      коронавірус в Україні, захиститись від коронавірусу, коронавірус
      Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Україна закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні: перелік
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини Києва Карантин в Україні 2020
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