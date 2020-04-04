Коронавірус на окупованих територіях: чому це загроза і для решти України

В Україні набирає обертів пандемія коронавірусу COVID-19. Загальна кількість інфікованих у країні людей на 3 квітня – 942 осіб та 23 летальних випадки. Утім, окрім громадян, які нещодавно повернулися з-за кордону, існує ризик проникнення інфікованих осіб з тимчасово окупованих територій Донбасу.

Зазначу, що офіційні заяви як України, так і окупаційної влади "ЛДНР" щодо кількості інфікованих коронавірусом, не відповідають дійсності. Справжні дані про масштаби пандемії засекречені – окупаційна "влада" псевдореспублік розпорядилася усім пацієнтам з підозрілими на коронавірус симптомами, оформлювати діагноз виключно як ГРВІ або ГРЗ. Сьогодні у "ЛНР" офіційно зафіксована одна заражена коронавірусом людина. Це мешканець Слов'яносербського району, він госпіталізований у четверту лікарню.

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Інформація Головного управління розвідки Міноборони України про те, що в ОРДЛО у 7-й лікарні Луганська від коронавірусу померли 9 осіб, не відповідає дійсності. Ця лікарня не входить у перелік шести інфекційних стаціонарів, які сьогодні розгорнуті на території "ЛНР". Ця неправдива інформація, свідчить про низький рівень поінформованості української розвідки.

Так званий "головний санітарний лікар" "ЛНР" Дмитро Докашенко повідомив, що в ОРЛО були зафіксовані понад 270 випадків захворювань з підозрою на коронавірус. Раніше він повідомляв, що станом на 29 березня на обсервації в медустановах знаходилися 221 хворий. Примітно, що за офіційною статистикою, 13 березня на тимчасово непідконтрольній Україні Луганській області на карантин з підозрою на коронавірус були поміщені 14 людей. А вже за тиждень в офіційних документах були вказані 54 звернення, з яких на обсервацію були поміщені 22 особи. Нагадаю, станом на 3 квітня зафіксовано вже понад 270 випадків захворювань з підозрою на коронавірус, що свідчить про високу динаміку розповсюдження цієї смертельної хвороби.

До речі, не виключено, що інфекція була занесена в "ЛНР" з території Росії. Ще на початку березня у ЗМІ з'явилася інформація про зафіксовані у російському місті Воронеж випадки зараження COVID-19. Причому їх виявили саме у вихідців ОРЛО.

Своєю чергою, у так званій "ДНР" зафіксовані 43 летальних випадки, але діагноз оформлено як "свинячий грип". Згідно з офіційною статистикою, в ОРДО на коронавірус здала аналізи 131 людина. На самоізоляції вдома перебувають 8747 осіб, з них в умовах стаціонарних відділень – 118. Водночас, повторюся, більшості пацієнтів із симптомами коронавірусу, ставлять діагнози ГРВІ та ГРЗ.

В аптеках та лікарнях "Л/ДНР" колосальна нестача препаратів і медичних масок. У місті Алчевськ налагодили виробництво захисних масок, але цієї кількості не вистачить для того, аби забезпечити усіх мешканців "ЛНР".

Крім того, в ОРЛО спостерігається гостра нестача лікарів – рівень недоукомплектованості медичних працівників сягає 40%. Більшість спеціалістів виїхали на підконтрольну Україні територію, а тих, які лишилися, недостатньо для протистояння епідемії. Водночас, інформація про те, що в ОРЛО відсутні тести на діагностування коронавірусу, не відповідає дійсності – минулого тижня з Росії до "ЛНР" прибув вантаж з тестами для діагностики хвороби.

Що стосується карантинних заходів, то з 18 березня "міністерством державної безпеки" "ЛНР" був заборонений пропуск на територію РФ пасажирських автобусів з реєстрацією "ЛНР". Таким чином, влада Росія ввела режим карантину. Втім, уже за тиждень цю постанову скасували і дозволили перетин кордону, але виключно транспортними засобами з російською реєстрацією. Таким чином, Москва заблокувала в'їзд транспорту з номерами "псевдореспублік".

З 23 березня був оголошений карантин у дошкільних навчальних закладах "ЛНР", а 30 березня карантин впровадили у всіх школах та вишах – заклади перейшли на режим дистанційного навчання. Рішенням т. зв. "надзвичайної санітарно-протиепідемічної комісії" закриті підприємства громадського харчування, ряд закладів і установ, а також призупинили роботу об'єктів торгівлі непродовольчими товарами.

Додам, що на підконтрольній Києву території Луганської області також були зафіксовані випадки інфікування коронавірусом. Головна лікарня, що приймає таких хворих, розташована у місті Рубіжне. Однак умови для проведення обсервації там вкрай незадовільні.

Досить плачевна ситуація і з іншими медичними закладами Луганщини. Розпорядження голови Луганської ОДА про підготовку санаторію-пансіонату "Привілля" для потреб обсервації, фактично не виконано. Пансіонат належить ПАТ "Лисичанськвугілля" і має борг за електроенергію на кілька сотень мільйонів. Є також проблеми із забезпеченням пацієнтів якісною питною водою.

Щодо ризику проникнення інфікованих коронавірусом людей з ОРДЛО в Україну, то загроза існує і вона досить висока. Попри закриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування, біля селища Жовте у Слов'яносербському районі Луганської області досі функціонує нелегальна переправа. За умовну платню 1500 гривень, на човнах з "ЛНР" в Україну перевозять людей. Раніше це коштувало 1000 гривень, ставку нещодавно підвищили у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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Причому ця "переправа" функціонує і контролюється обома сторонами конфлікту. У ЗМІ повідомлялося про те, що правоохоронці затримали осіб, які займалися цими нелегальними перевезеннями. Однак це не розв'язало проблему, а лише приховало подальші оборудки – організатори змінили місце розташування переправи і вона продовжує діяти. Цей випадок свідчить про те, що "кому війна, а кому мати рідна". На жаль, це не єдиний приклад нелегальних "дірок" на лінії розмежування, з яких "годуються" обидві сторони.

Очевидно, що кількості інфікованих коронавірусом в ОРДЛО буде рости. Їх буде складно лікувати через брак препаратів і медиків. Це загрожує виникненням на тимчасово окупованих територіях Донбасу масштабних епідеміологічних районів, та їхнього подальшого розширення по Україні.