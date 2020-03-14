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      Коронавірус в Україні: у Чернівцях госпіталізували матір і двох дітей з підозрою

      -
      У Чернівцях госпіталізували матір і двох дітей з підозрою на коронавірус / vlasno.info

      У Чернівецькій області ввечері 13 березня до лікарні госпіталізували матір та двох дітей. Вони мають підвищену температуру тіла, тож лікарі перевіряють їх на китайський коронавірус.

      Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт з людиною, яка повернулася з Італії. Про це повідомили у фейсбуці Чернівецької ОДА.

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      Відомо, що людину, яка повернулася з Італії, також госпіталізували з підозрою на коронавірус. Саме після контакту з нею у матері та двоє дітей підвищилася температура тіла. 

      Вчора пізно ввечері в Чернівецькій області госпіталізовано три людини з підвищеною температурою тіла: мати та двоє дітей. За кордоном не перебували. І мали контакт з особою, яка повернулася з Італії та госпіталізована напередодні з підозрою на Covid-19. Епідеміологічне розслідування триває. З'ясовуються контактні особи,
      – написали у повідомленні.

      Також в Чернівецьку обласну лікарню звернувся чоловік з підозрою на пневмонію. 29 лютого він повернувся в Україну з Італії. Наразі йому надають медичну допомогу.

       
      Коронавірус – симптоми
      • висока температура, яка стабільно тримається;
      • погіршення загального стану;
      • втрата апетиту;
      • часте дихання, виникає задишка;
      • слабкість, млявість, зниження активності;
      • кашель різної інтенсивності.

      Коронавірус в Україні: головне

      • Загалом в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусної інфекції. Два випадки у Чернівецькій області, ще один – у Радомишлі, що на Житомирщині. Зі слів глави МВС Арсена Авакова, на території окупованої Горлівки зафіксували 12 випадків коронавірусу.
      • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні.
      • 13 березня від коронавірусу померла перша жертва. Пацієнтку з Радомишля, Житомирської області, яка повернулася з Польщі, не вдалося врятувати.
      • Україна вже закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.

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      Правила гігієни при коронавірусі
      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

       

      Як правильно мити руки: детальна інструкція
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус Covid-19 Лікування Новини Чернівців Коронавірус в Україні Здоров'я Новини України
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