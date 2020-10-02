Станом на 29 вересня з Фонду боротьби з коронавірусом використали 25,8 мільярда гривень. Це становить 39% від виділених коштів. Зазначимо, що у фонд заклали 66 мільярдів гривень.

На охорону здоров’я із фонду використали 17% виділених коштів. Це становить 2,7 мільярда гривень. Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів.

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Заходи із протидії коронавірусу фінансуються також і з інших джерел. Як повідомили у Мінфіні, за програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я виділила лікарням понад 4,8 мільярда гривень на лікування хворих на COVID-19.

Крім того, станом на 24 вересня 3,3 мільярда гривень витратили з коштів місцевих бюджетів.

100 мільйонів гривень з фонду виділять на закупівлю апаратів ШВЛ. Ще 3 мільярди використають на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для медиків.

Апарати ШВЛ та коронавірусний фонд

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан раніше заявив, в Україні існує проблема із закупівлею апаратів ШВЛ. За словами посадовця, за кошти з Фонду боротьби з коронавірусом не закупили жодного апарату ШВЛ. На покупку апаратів оголосили тендер.