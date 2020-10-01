З ковідного фонду ШВЛи на сьогодні не закуплені, – голова Рахункової палати
Гроші з Фонду з боротьби з коронавірусом використали на соціальні виплати населенню, будівництво доріг та амбулаторій, доплати медикам і правоохоронцям. На все це витратили 25 мільярдів гривень.
В Україні існує проблема із придбанням апаратів штучної вентиляції легень. Зараз в країні тривають тендери на їхню закупівлю. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє "Українське радіо".
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ШВЛ закуповувалися в інший спосіб, не з ковідного фонду – і меценатами, і державними органами. МВС для себе закупляли. З ковідного фонду ШВЛи на сьогодні не закуплені,
– підкреслив Пацкан.
Що відомо про закупівлю апаратів ШВЛ
За словами посадовця, 16 липня був оголошений тендер на закупівлю 100 апаратів ШВЛ. Участь у тендері взяли 6 учасників. Апарати мали доставити до 15 вересня. Однак лише 2 учасників тендеру запропонували товари, які відповідали вимогам.
Пізніше виявилося, що перший постачальник не мав досвіду постачання відповідних товарів, а інший – не виконував попередні договори. Зараз триває новий тендер на закупівлю апаратів ШВЛ.
Що з іншими тендерами
Крім того, влада оголосила ще 2 тендери на 630 мільйонів гривень на придбання 20 стаціонарних агіографічних рентгенівських цифрових систем та 6 – на 913 мільйонів гривень на закупівлю 60 комп’ютерних томографів для опорних лікарень.
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На що витратили гроші з ковідного фонду
- 12,6 мільярда гривень – на будівництво доріг та амбулаторій.
- 9,2 мільярда гривень – на виплати по безробіттю, на дітей ФОПів, страхові виплати та матеріальну допомогу медикам.
- 2,8 мільярда гривень – на доплату до зарплати працівникам МВС, МОЗ і виконавчої служби,
- 289 мільйонів гривень – на обладнання та засоби індивідуального захисту.