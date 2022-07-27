Інформацію про вибухи під час тривоги підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.
Важливо росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк
На Житомирщині зранку 27 липня прогриміли вибухи. Сталося це у Коростені якраз у той момент, коли в області оголосили повітряну тривогу.
Інформацію про вибухи під час тривоги підтвердив голова Коростенської районної військової адміністрації Юрій Тарасюк.
Важливо росія не як люди – вони насолоджуються, дивлячись на смерті в прямому ефірі, – Подоляк