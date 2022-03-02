У Коростені Житомирської області внаслідок удару з повітря загинуло четверо людей

Сьогодні, 2 березня, російські військові атакували блокпост з повітря у місті Коростень, що на Житомирщині. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, ще п'ятеро поранені.

Про це повідомила заступниця мера Коростеня Наталія Чижевська у коментарі "Суспільне.Житомир".

Наталія Чижевська зазначила, що лікарі борються за життя поранених.

Також внаслідок обстрілу зруйнували телевежу "Коростень-медіа", тому телетрансляція припинилася.

Була повітряна атака. У нас там великий блокпост стоїть, пропуск на 5 направлень. Загинули двоє людей і 5 поранені,

– повідомив мер Коростеня.

Володимир Москаленко після обстрілу розповів, що загинув один військовослужбовець, цивільна жінка, пасажирка автомобіля.

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