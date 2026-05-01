Частина іранських аташе в Європі можуть бути офіцерами КВІР під прикриттям, – ЗМІ

Європейський Союз визнав Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією на початку цього року. Наразі в Європі схвильовані загрозою, яку можуть нести представники цього формування.

Про це повідомляє Euractiv, посилаючись на непублічну доповідь.

Що відомо про побоювання ЄС?

Європа опинилась перед новим викликом пов'язаним з Іраном. Уряди європейських країн мають визначитись, що робити з іранськими військовими аташе, які служать у столицях.

У секретному досьє сказано, що деякі іранські військові представники, розміщені по всій Європі, є водночас діючими офіцерами корпусу вартових ісламської революції, які діють під дипломатичним прикриттям. Факт того, що особи, пов'язані з підсанкційною організацією, продовжують отримувати вигоду від дипломатичного захисту та свободи пересування по всьому блоку, викликає занепокоєння.

У досьє, на яке посилається видання, рекомендують вжити санкції щодо іранських військових аташе та дипломатів, пов'язаних з КВІР. Такі заходи мають ще більше ізолювати Тегеран і обмежити міжнародні можливості організації.

Чому загроза від КВІР зросла?

ЄС у січні цього року прийняв рішення про визнання Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Це рішення й стало поворотним у переоцінці Європою свого ставлення до КВІР.

Яскравим прикладом загрози є Мохаммад Нагізаде, військовий аташе Ірану в Польщі та член Корпусу. У досьє сказано, що він здатний просувати фінансові та оперативні інтереси організації в Європі. Посольство Ірану у Варшаві не надало ніяких коментарів.

Зверніть увагу! КВІР з'явився в Ірані після Ісламської революції 1979 року. Це інститут, метою якого є захист революції та її досягнень. Командує ним верховний лідер. Головним завданням КВІР став контроль за тим, щоб західна культура та ідеологія не просочувалися в Іран. Аятола Рухолла Хомейні дуже швидко перетворив його на структуру набагато більш модернізовану за армію Ірану. З кожним десятиліттям Корпус мав все більший вплив на процеси всередині Ірану.

З початком війни в Ірані та ліквідацією США та Ізраїлем верховного лідера Алі Хаменеї, КВІР ще більше зміцнив свої позиції. Його командувач Ахмад Вахіді де-факто став ключовою особою, що ухвалює рішення в країні, контролює силові структури та задає курс переговорного процесу з США.

Останні новини про війну в Ірані

Нещодавно стало відомо, що США та Ізраїль планували змінити режим в Тегерані. Вони підтримували повернення до влади Махмуда Ахмадінежада, який був президентом Ірану з 2005 по 2013 роки.

Президент США Дональд Трамп розповів, що до нього звертались лідери Катару, Саудівської Аравії та ОАЕ з проханням утриматись від ударів по Ірану. Країни Близького Сходу вважають, що наразі є шанс досягнути мирної угоди. На їхню думку, майбутні домовленості можуть бути прийнятними для всіх сторін. Проте Трамп наголосив, що важливою умовою цієї угоди є повна відмова Ірану від ядерної зброї.

Тегеран може піти на угоду та віддати збагачений уран, але висуває умову. 400 кілограмів високозбагаченого урану мають бути передані не Сполученим Штатам, а Росії.