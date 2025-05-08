За матеріалами ДБР суд може конфіскувати елітні авто екскерівника Харківського обласного ТЦК
- ДБР спільно з НАЗК виявило незаконне збагачення ексочільника Харківського обласного ТЦК, який може втратити майна на 4,8 мільйона гривень.
- Серед майна, яке можуть конфіскувати, дві автівки преміумкласу, оформлені на родичів посадовця, що перевищують задекларовані доходи сім'ї.
- Суд наклав арешт на підозрілі активи для запобігання їх відчуженню, розгляд справи триває у ВАКС.
Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК виявило факти незаконного збагачення ексочільника Харківського обласного ТЦК та СП. Справу розгляне Вищий антикорупційний суд.
У посадовця можуть конфіскувати майна на суму 4,8 мільйона гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.
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Керівника Харківського обласного ТЦК підозрюють у корупції
На основі зібраних доказів, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до ВАКС позов щодо цивільної конфіскації майна на понад 4,8 мільйона гривень, яке перебувало у володінні родичів посадовця.
Зокрема, мова йде про дві автівки преміумкласу – BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року), які були оформлені на близьких до посадовця осіб у період 2023–2024 років. Сам фігурант справи тоді обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП.
Фахівці ДБР проаналізували задекларовані доходи військовослужбовця та членів його родини й дійшли висновку, що придбання такої дорогої техніки неможливо пояснити легальними прибутками.
З метою недопущення відчуження підозрілих активів, суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно відповідачів у межах забезпечення позову. Розгляд справи триває.