За матеріалами ДБР суд може конфіскувати елітні авто екскерівника Харківського обласного ТЦК

Державне бюро розслідувань у співпраці з НАЗК виявило факти незаконного збагачення ексочільника Харківського обласного ТЦК та СП. Справу розгляне Вищий антикорупційний суд.

У посадовця можуть конфіскувати майна на суму 4,8 мільйона гривень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

Дивіться також Ексголову нафтоконцерну розшукує Інтерпол за привласнення майже 6 мільярдів гривень

Керівника Харківського обласного ТЦК підозрюють у корупції

На основі зібраних доказів, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до ВАКС позов щодо цивільної конфіскації майна на понад 4,8 мільйона гривень, яке перебувало у володінні родичів посадовця.

Зокрема, мова йде про дві автівки преміумкласу – BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року), які були оформлені на близьких до посадовця осіб у період 2023–2024 років. Сам фігурант справи тоді обіймав посади начальника районного ТЦК та СП та виконувача обов’язків начальника обласного ТЦК та СП.

Фахівці ДБР проаналізували задекларовані доходи військовослужбовця та членів його родини й дійшли висновку, що придбання такої дорогої техніки неможливо пояснити легальними прибутками.

З метою недопущення відчуження підозрілих активів, суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно відповідачів у межах забезпечення позову. Розгляд справи триває.