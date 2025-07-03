У Запоріжжі працівники ТЦК допомогли ухилитися від мобілізації 1,5 тисячі чоловікам

У Запоріжжі правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Її організували в одному з районних ТЦК та СП.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Що відомо про корупцію у ТЦК Запоріжжя

Зазначається, що внаслідок незаконних дій посадовців ТЦК та СП лише у 2024 – 2025 роках мобілізації уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.

В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК,

– вказали у ДБР.

Правоохоронці дослідили майже 5 тисяч адміністративних матеріалів, складених у посадовців. У результаті щонайменше 1,5 тисячі осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи, саме за такою схемою.

Схему викрили під час розслідування одного з випадків: офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у місцевого жителя 1,3 тисячі доларів США за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката. Отримавши кошти посадовець склав фейковий протокол про адміністративне правопорушення, після чого чоловіка зняли з розшуку – нібито той добровільно явився до ТЦК.

Офіцер ТЦК та його спільники отримали підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів. Санкції статей передбачають до 5 років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили схему у ТЦК Запоріжжя / фото ДБР