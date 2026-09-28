72% українців вважають Зеленського відповідальним за корупцію в його оточенні, – КМІС

50% українців хвилює корупція при владі, а ще 40% – масовані ракетно-дронові удари. Серед інших проблем: непрофесіоналізм та некомпетентність влади (30%), низький рівень зарплат, пенсій тощо (28%), діяльність ТЦК (24%), зростання цін (23%) та ситуація на фронті (21%).

Про це пише КМІС.

Деталі опитування

Загалом 53% обрали або "масовані ракетно-дронові удари" або "ситуація на фронті" (або і те, і те), тобто війна як фактор, який хвилює людей, не поступається корупції.

Водночас загалом 64% обрали або "корупцію при владі", або "некомпетентність влади".

Переважна більшість респондентів – 72% – вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні зріс. І лише 6% відзначають його зменшення. Решта або вважають, що він не змінився, або не змогли відповісти.

Більшість українців – 72% – стверджують, що президент Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії свого оточення. Не вважають, що він несе відповідальність – 25%.

Навіть серед тих, хто "повністю довіряє", кожен п'ятий або сумнівається (16%), або вважає президента відповідальним (3%). Ще більше таких серед тих, хто "скоріше довіряє" (хоча 60% все ж відповідають, що не несе відповідальності).

Також зазначається, що серед тих, хто "скоріше не довіряє", 57% вважають його відповідальним, але майже половина або сумнівається (23%), або вважає не відповідальним (19%). І лише серед тих, хто "зовсім не довіряє" домінує впевненість (85%) у відповідальності.

Нагадаємо, що найвищі показники позитивного балансу довіри соціологи зафіксували серед безробітних (+39%), студентів (+34%), а також військовослужбовців та працівників поліції (+32%).