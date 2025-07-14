На Запоріжжі подружжя вимагало "відкати" за оформлення виплат сім'ям загиблих захисників

На Запоріжжі подружжя вимагало "відкати" за гарантовані державою виплати на загиблих воїнів ЗСУ. Лише так вони погоджувалися оформити таку виплату.

Їх викрили СБУ та Нацполіція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про схему розкрадання виплат сім'ям загиблих на Запоріжжі?

За даними слідства, пара вимагала у сімей загиблих воїнів до 50% від державної одноразової грошової допомоги, а також подальші "відкати" від щомісячних виплат. Як підтверджено у матеріалах справи, об'єктом шантажу стала зокрема вдова бійця 66-ї окремої механізованої бригади, який загинув на Покровському напрямку.

До організації схеми причетний колишній військовослужбовець, який нині очолює декілька ГО на Полтавщині, та його дружина, яка обіймає посаду у відділі психологічної підтримки ТЦК у Запоріжжі. Саме вона мала доступ до особистих даних родин загиблих та передавала контакти чоловіку, який дзвонив родичам і вимагав гроші за "сприяння" у швидкому оформленні виплат. Для цього вихвалявся потерпілим своїми зв’язками у командуванні військових частин. У разі відмови він погрожував взагалі блокуванням процедури оформлення компенсації.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання частини грошової допомоги, переказаної йому вдовою загиблого захисника. У ході обшуків виявили документацію ще 19 родин, валюту на суму майже 50 тисяч доларів, а також контакти потенційних жертв.

Затриманому оголошено підозру за статтею Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває – правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної схеми.