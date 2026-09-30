У Вінниці СБУ викрила чиновників, які "заробляли" на легалізації іноземців в Україні

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією ліквідувала у Вінниці схему незаконної легалізації іноземних громадян. Правоохоронці затримали керівника регіональної філії державного підприємства та п'ятьох його спільників.

Ці дії могли зашкодити національній безпеці. Про це повідомила Служба безпеки України.

Що відомо про затриманих?

Організатори незаконної схеми продавали іноземним громадянам документи на тимчасове проживання на підставі фіктивного працевлаштування. До складу злочинної групи входили директорка держустанови, керівник відділу та його підлеглий, очільник місцевої благодійної організації та двоє підприємців.

За даними розслідування, основними клієнтами угруповання були вихідці з країн Центральної Азії та Близького Сходу. Частина з них прибула з регіонів із підвищеним терористичним ризиком.

За оперативними даними, серед легалізованих іноземців могли перебувати учасники агентурного апарату Росії. Ворожі спецслужби використовують таких осіб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території України.

Після отримання хабарів посадовці вносили недостовірні відомості про нелегалів до державних реєстрів і видавали їм офіційні посвідки. Правоохоронці провели понад 30 обшуків, вилучивши комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чернетки з доказами та готові підроблені документи.

Наразі всім шістьом затриманим повідомили про підозру за кількома статтями ККУ:

частина 3 статті 332 про незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

частина 3 статті 368 про одержання неправомірної вигоди службовою особою;

частина 2 статті 369-2 про зловживання впливом.

Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також нещодавно НАБУ та САП вручили нові підозри посадовцю Державної прикордонної служби України та власнику приватної компанії. За даними слідства, у серпні 2025 року виробник БпЛА виграв тендер ДПСУ, знизивши ціну всупереч проханню конкурента, який розраховував на перемогу завдяки зв'язкам із прикордонниками. Через зірваний план конкурент за змовою з посадовцями ДПСУ почав вимагати від переможця 1 мільйон доларів за безперешкодне укладення договору та прийом техніки.