"Прайс" на освіту: які в Україні "розцінки" на іспити, дипломи й відстрочку від мобілізації

В українських університетах і під час війни продовжують діяти корупційні схеми – від хабарів за іспити до "вступу за гроші". Ба більше, освіта дедалі частіше використовується як спосіб отримати відстрочку від мобілізації.

Про це йдеться в розслідуванні 24 Каналу "У доларах, строках і штрафах: які розцінки на хабарі під час війни".

Які "розцінки" в Україні на те, щоб здобути освіту?

В українських закладах вищої освіти, попри війну, зберігаються корупційні практики – хабарі беруть за вступ, складання іспитів, курсові та дипломні роботи. Водночас повномасштабне вторгнення додало новий вимір: навчання дедалі частіше використовують як спосіб отримати відстрочку від мобілізації.

Один із кейсів демонструє, як працює така схема. Чоловік заплатив 1500 доларів через посередника за вступ до університету, щоб отримати відстрочку. Після зарахування він додатково передав 15 тисяч гривень за "супровід" під час навчання та успішне складання сесії. Згодом він сам долучився до схеми – організував вступ ще для трьох осіб, отримавши від них 3 тисячі доларів, а також ще 1 500 доларів за "закриття" сесії. Суд у цій справі призначив покарання у вигляді штрафу 51 тисяча гривень.

Втім подібні випадки фіксують і без прив'язки до війни. У Дніпрі чоловік заплатив 5 тисяч гривень за складання іспиту без навчання та отримання посвідчення тракториста – суд оштрафував його на 17 тисяч гривень. На Черкащині опікунка студента дала 2 400 гривень за успішну сесію та ігнорування пропусків – також штраф 17 тисяч. У Рівному заступник директора коледжу виступав одночасно і як організатор, і як учасник схеми: передавав хабарі викладачам і сам отримував кошти за "вирішення питань". Йому призначили штраф 42 500 гривень.

Окремі справи свідчать про системність таких схем. Зокрема, викладачка одного з університетів організувала "сервіс" супроводу студентів: через месенджери встановлювала тарифи за різні етапи навчання – від 1 тисячі гривень за практику до 12 тисяч за сесію. Також оплачувалися індивідуальні плани та складання предметів без відвідування. Схема діяла щонайменше рік і охоплювала студентів різних вишів. За цей епізод суд призначив штраф у 68 тисяч гривень.

Загалом розслідувачі наголошують, що корупція в освіті має системний характер і часто функціонує роками.

