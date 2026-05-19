Корупція у Верховному Суді: НАБУ вручило нові підозри чинним та колишньому судді

У вівторок, 19 травня, НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду. Мовиться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю у відставці.

Про це інформує НАБУ.

Які деталі корупційної схеми у Верховному Суді?

Антикорупційні органи викрили фігурантів справи про імовірну корупцію за участі ексголови Верховного Суду України Всеволода Князєва.

Слідство повідомляє, що серед підозрюваних – троє чинних суддів Верховного Суду та один суддя у відставці. Зловмисники могли отримати неправомірну вигоду за ухвалення рішення на користь власника групи "Фінанси та кредит".

Джерела "Бабеля" підтвердили, що ідеться про суддів Великої Палати Ігоря Желєзного, Ірину Григор'єву та Жанну Єленіну. Водночас ім'я четвертого судді наразі не повідомляють.

Зауважимо, що Велика Палата Верховного Суду України розглядає найскладніші та найбільш виняткові правові спори.

Колишні акціонери оскаржували договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які у 2002 році придбав бізнесмен, власник групи "Фінанси і кредит".

Перший суд відмовив у задоволенні вимог, однак апеляційний суд у 2022 році скасував це рішення й визнав договір недійсним.

У зв'язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного Суду.

Бізнесмен, власник "Фінанси та кредит" задля збереження акцій компанії у березні – квітні 2023 року через посередника передав 2,7 мільйона доларів адвокату, який входив до так званого бек-офісу Верховного Суду.

Гроші, за версією слідства, мали бути передані колишньому голові Верховного Суду та суддям для ухвалення потрібного рішення.

Зауважимо, дещо раніше 19 травня НАБУ та САП повідомляли про проведення обшуків у місцях проживання, роботи та в транспортних засобах чинних і колишніх суддів, зокрема ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва.

Ексголову Верховного Суду було викрито: що відомо?

Вже 15 травня 2023 року "на гарячому" під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 450 тисяч доларів США було викрито на той час чинного голову Верховного Суду України Всеволода Князєва. Зловмиснику інкримінували статтю 368 Кримінального кодексу України. Мовиться про "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі".

Разом із Князевим підозру отримав і спільник Князєва – Олег Горецький. Однак йому інкримінують пособництво у наданні хабаря та шахрайство.

Наразі справа за обвинуваченням колишнього топпосадовця слухається у ВАКС. Водночас сам ексголова своєї провини не визнає та стверджує, що гроші йому буцімто підкинули, оскільки кабінет був не замкнений.

Після гучної корупційної справи Князєва звільнили, а його посаду обійняв Дмитро Луспеник.



Вже в липні 2023 року підозру повідомили й самому бізнесмену, власнику "Фінанси та кредит", а у вересні 2025 року – посереднику.

У жовтні 2025 року погодила спеціальне досудове розслідування щодо власника групи "Фінанси та кредит".