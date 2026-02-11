Затягування процедур задля хабарів: викрито корупційну схему у ветеринарних клініках Києва

У ветеритарних клініках Києва виявили масштабну корупційну схему. У закладах затягували оформлення документів та проведення процедур, пропонуючи "прискорення" за додаткову плату.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Що відомо про схему хабарництва у ветеринарних клініках?

Правоохоронці встановили, що оформлення документів навмисно затягували. Після цього власникам тварин пропонували "допомогу" з пришвидшенням процедури – за окрему плату.

Схема працювала через штучні перепони: затягували чипування, вакцинацію та проведення лабораторних аналізів крові. За "прискорення" посадовці брали від 7 до 12 тисяч гривень, тоді як офіційна вартість усіх необхідних процедур не перевищує 2 100 гривень.

Слідство також з’ясувало, що довідки для виїзду оформлювали без фактичного чипування, без своєчасної вакцинації та без дослідження крові на титр антитіл. У документах ці процедури відображалися заднім числом.

У межах розслідування проведено 26 обшуків у ветеринарних установах столиці. Під час них вилучили понад 2 мільйони гривень, 230 тисяч доларів США, 60 тисяч євро та 93 тисячі російських рублів. Окрім готівки, правоохоронці вилучили банківські картки, чисті бланки, ветпаспорти, чипи, комп’ютерну техніку, носії інформації та службову документацію.

Наразі встановлено причетність щонайменше 7 державних ветеринарних лікарень, що входять до складу Об’єднання ветеринарної медицини Києва, а також однієї лабораторії.

Затримано керівників двох ветеринарних клінік. Слідчі дії тривають, готуються повідомлення про підозру учасникам оборудки.

