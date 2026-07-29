НАБУ викрили корупційну схему на 2,2 мільйона доларів за участі посадовця ЗСУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура вручили підозру посадовцю Збройних Сил України. Його викрили на одержанні неправомірної вигоди від забудовника.

Всім учасникам схеми повідомили про вручення підозри. Про це повідомили в НАБУ.

Що відомо про злочин?

У березні 2021 року підозрюваний перебував на посаді начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ й паралельно був командиром військового містечка у Львові. Він запропонував забудовнику звести багатоквартирний будинок на території містечка.

Зловмисник та його спільники хотіли отримати 2,2 мільйона доларів неправомірної вигоди.

Частину цих коштів він планував передати членам Кабінету Міністрів України за погодження договору про спільну діяльність між забудовником та підпорядкованою йому військовою частиною,

– заявили в НАБУ.

Решту, 700 тисяч доларів, мали розділити між собою колишній адвокат та інший забудовник, які стали співучасниками злочину. Детективи повідомили, що мають докази передачі хабаря готівкою на загальну суму 2 мільйона доларів у період із березня 2021 року до липня 2023 року.

Посадовцю ЗСУ, забудовнику та співучасникам вручили підозри.



Докази, які показали слідчі / Фото НАБУ

Які останні корупційні скандали в Україні?

У понеділок, 27 липня, НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи, яка заволоділа понад 37 мільйонами гривень благодійних внесків. Організатором схеми вважають колишнього державного секретаря Міністерства закордонних справ України, який обіймав цю посаду у 2020 – 2024 роках.

Також прокурори вручили нові підозри колишньому виконувачу обов'язків гендиректора державного підприємства оборонної галузі та трьом його працівникам. Ті розбирали підприємство на металолом, а начальник ще й скуповував елітні авто.