До 25 тисяч доларів за незаконний виїзд за кордон: СБУ і Нацпол викрили нові схеми у 5 областях

СБУ та Нацполіція затримали 10 організаторів оборудок у різних регіонах України. Вони за гроші допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації чи виїхати за кордон.

Про це 25 травня повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про викриття схем?

За даними СБУ, фігуранти п'ятьох різних схем брали від 6 до 25 тисяч доларів з військовозобов'язаних. Натомість їм пропонували підроблені документи для уникнення мобілізації чи організацію незаконного виїзду з України поза пунктами пропуску.

Київська область

Правоохоронці затримали дитячого хірурга та його брата-лікаря. Вони оформлювали фіктивний стаціонар та видавали чоловікам підроблені висновки про інвалідність ІІ групи.

До схеми залучили також завідувача медзакладу з Миколаївщини, керівницю неврологічного відділення та посередника.

Дніпропетровська область

СБУ на Нацполіція викрили незаконну діяльність одного з адвокатів. Він обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку завдяки фальшивим медичним документам про стан здоров'я.

Задокументовано, як фігурант погрожував клієнту "здати" його представникам ТЦК, якщо він не заплатить всієї суми хабаря,

– йдеться в повідомленні.

Запорізька область

Правоохоронці вручили підозру керівниці фармацевтичної компанії. За версією слідства, вона допомагала військовозобов'язаним виїжджати за кордон: продавала підроблені висновки про інвалідність. Для цього вона хотіла використати зв'язки серед посадовців лікарень та місцевої ЕКОПФО.

Хмельницька область

Про підозру повідомлено організаторці підпільної нарколабораторії. Вона паралельно займалась схемами для ухилення від мобілізації.

За матеріалами справи, фігурантка пропонувала ухилянтам доправити їх на власному авто до "збірного" пункту в Одесі, а далі провести до сусідньої країни через лісові масиви,

– розповіли правоохоронці.

Рівненська область

Правоохоронці затримали жителя Сарненського району та його спільника з Києва. Разом вони організували незаконний виїзд військовозобов'язаних за кордон поза КПП. Одного зловмисника викрили під час отримання хабаря від "клієнта" біля кордону, а другого – за місцем проживання.

Що загрожує підозрюваним?

У СБУ повідомили, що наразі фігурантам повідомили про підозри загалом за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

