Я зосереджений на війні, – Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні

Зеленський запевнив, що антикорупційні органи повністю незалежні й виконують свою роботу попри війну. Президент зазначив, що питання корупції в Україні контролюється.

Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю глави держави для FoxNews.

Дивіться також НАБУ викрило "злочинну групу" у Верховній Раді: хто отримав підозри

Як Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні?

В інтерв'ю політичному ведучому Брету Байєру Зеленський пояснив, що наразі він зосереджений на врегулюванні війни, в той час, як антикорупційні органи роблять те, що й повинні.

Вони повністю незалежні. Ніхто їм не заважає. Вони перевіряють те, що мають перевіряти, і ми не зупиняємо їх. Не має значення, близька людина чи ні, знаємо ми її чи не знаємо,

– додав президент.

Водночас він заявив, що наразі існує багато причин для занепокоєння, адже під час війни робота урядових інституцій відбувається не завжди за звичними правилами. За словами Зеленського, через військові обставини багато процесів та кроків відрізняються від роботи у мирний час.

Які корупційні скандали нещодавно сколихнули Україну?