Я зосереджений на війні, – Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні
- Зеленський заявив, що антикорупційні органи в Україні працюють незалежно, незважаючи на війну.
- Президент наголосив, що питання корупції контролюється, і перевірки здійснюються без перешкод.
Зеленський запевнив, що антикорупційні органи повністю незалежні й виконують свою роботу попри війну. Президент зазначив, що питання корупції в Україні контролюється.
Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю глави держави для FoxNews.
Як Зеленський прокоментував корупційні скандали в Україні?
В інтерв'ю політичному ведучому Брету Байєру Зеленський пояснив, що наразі він зосереджений на врегулюванні війни, в той час, як антикорупційні органи роблять те, що й повинні.
Вони повністю незалежні. Ніхто їм не заважає. Вони перевіряють те, що мають перевіряти, і ми не зупиняємо їх. Не має значення, близька людина чи ні, знаємо ми її чи не знаємо,
– додав президент.
Водночас він заявив, що наразі існує багато причин для занепокоєння, адже під час війни робота урядових інституцій відбувається не завжди за звичними правилами. За словами Зеленського, через військові обставини багато процесів та кроків відрізняються від роботи у мирний час.
Які корупційні скандали нещодавно сколихнули Україну?
27 грудня стало відомо про викриття злочинної групи за участю нардепів. За інформацією НАБУ, учасники групи систематично отримували хабарі за голосування у Верховній Раді України.
Слідчі НАБУ та САП провели обшуки у стінах Верховної Ради вдень 27 грудня. Слідчі дії стосуються, за інформацією ЗМІ, народних депутатів від "Слуги народу", зокрема Юрія Киселя, Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського.
ВАКС обрав запобіжний захід для депутата Волинської облради Анатолія Вітіва, який підозрюється у хабарництві у розмірі 30 тисяч доларів. Посадовець повинен здати паспорти, носити електронний браслет і не покидати Волинську область без дозволу.