Підбитий корвет "Бойкий" не можуть загасити: який вигляд він має із супутника

Уночі 3 червня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ вгатили по військово-морській базі росіян в Кронштадті. У мережі з'явились супутникові знімки ураженого корвету "Бойкий".

Кадри опублікували у "КіберБорошно".

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У Росії намагаються загасити "Бойкий"

На супутникових знімках видно, що над російським корветом здіймається дим після атаки. Пожежники намагаються його загасити, зокрема за допомогою брандспойтів.

Наслідки удару по корвету "Бойкий" та нафтовому терміналу / Фото з телеграму "КіберБорошно"

Від кордону України до місця базування корвета – близько 1100 кілометрів. Він перебував на одній з баз Балтійського флоту ВМФ Росії Кронштадт на ремонті.

Що відомо про "Бойкий" та удар по нафтовому терміналу?

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що цей корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий". Він був одним з багатоцільових бойових кораблів ближньої морської зони. Призначався для боротьби з надводними кораблями, підводними човнами та повітряними цілями. Також корабель супроводжував судна російського "тіньового" нафтового флоту.

Крім того, під ударом дронів був нафтовий термінал "Санкт-Петербург". Попередньо, там пошкоджено шість резервуарів, а один було повністю знищено.