Російський корвет "Меркурій" 22 листопада був знищений у порту лівійського Бенгазі в ході детонації. Супутникові знімки свідчать про ймовірне затоплення корвета вартістю до 350 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Exilenova+.

Корвет "Меркурій" пішов під воду

За даними моніторингового каналу та супутникових знімків, корвет зазнав фатальних руйнувань і затонув. Безповоротну втрату російського корабля оцінюють у межах від 250 до 350 мільйонів доларів.

Корвет "Меркурій" затонув після ймовірної атаки / Exilenova+

Російська служба BBC зазначила, що масштабна пожежа на військовому судні спалахнула в результаті детонації боєприпасів. Оприлюднені супутникові кадри Planet Labs зафіксували густий шлейф чорного диму над пірсом о 07:47 за місцевим часом.

Повторний знімок тієї ж локації, отриманий через три з половиною години, засвідчив що пожежа на судні вщухнула. З ним зникли й виразні обриси надбудов чи корпусу біля причальної лінії, що вказує на вигорання корабля та його затоплення.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада в лівійському порту Бенгазі сталася серія вибухів на борту російського корвета "Меркурій". Ймовірно, корабель супроводжував конвой з озброєнням для загонів Лівійської національної армії

Хоча судно у травні 2023 року офіційно включили до Чорноморського флоту Росії, через закриті Туреччиною протоки він жодного разу не зміг зайти в Чорне море.