Нова хвиля загострення: Сербія заявляє, що косовські силовики взяли штурмом греблю на Газиводі

Директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович заявив, що косовські силовики взяли штурмом греблю на Газиводі. Він звернувся до Євросоюзу.

Зокрема, він наголосив, що Брюссель повинен стримувати дії влади Косова, яка може спровокувати конфлікт з Белградом.

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Косівські бойовики силою захопили об'єкт на озері Газивода

Чиновник зазначив, що він звернувся до спецпредставника ЄС із Західних Балкан Мирослава Лайчака, повідомивши йому про незаконні дії косовських силовиків на ГЕС "Газивода".

У охорони відібрали ключі, розірвали сербські прапори. ЄС повинен стримувати гнобителя та узурпатора Курті від його односторонніх та збройних дій, якими він хоче викликати війну,

– написав політик у своєму твітері.

Чергова ескалація

, що ГЕС "Газивода" забезпечує водою та електрикою південні райони Сербії та половину Косова

На півночі Косова 10 грудня розпочалася чергова ескалація за участю сербів. Все через затримання ексспівробітника косовської поліції сербського походження Деяна Пантича.

Його затримали 10 грудня, коли він повертався з Сербії до Косова разом зі своєю дружиною. Співробітники поліції частково визнаної держави відвезли його на поліцейську базу, що розташована на півночі Косова.

Серби на знак протесту проти цього арешту 10 грудня збудували барикади на кількох шляхах, що ведуть до сербських міст. Косовська поліція заблокувала Яринє й Брняк, пункти перетину кордону з Сербією. На шляхах патрулюють сили КФОР й міжнародна поліція.

Це вже не перша ескалація на півночі Косова 2022 року. Ще 31 липня в Косівсько-Митровицькому окрузі, який розташований на кордоні із Сербією, також були чутні сирени та стрілянина. Причиною цього стало нововведення, згідно з яким косовські серби з виданими Сербією номерними знаками на авто мають переоформити їх на знаки Косова.