У Косові прем'єра закидали яйцями просто під час засідання парламенту

У парламенті частково визнаного Косова сталася гучна сутичка між опозиційною депутаткою та прем'єр-міністром Альбіном Курті. Депутатка від партії "Альян" Тіме Кадріяй дістала із сумки яйця та кілька разів жбурнула їх у главу уряду просто під час засідання.

Про це пише KOHA.

Що відомо про інцидент?

Інцидент стався під час засідання парламенту Косова, де обговорювали подальшу роботу законодавчого органу. Напруга в сесійній залі різко зросла після того, як прем'єр-міністр Альбін Курті запропонував відкласти установче засідання.

Глава уряду пояснив свою позицію необхідністю отримати більше часу для переговорів із представниками різних політичних сил перед висуванням кандидатури на посаду спікера парламенту.

Після цього Курті повернувся на своє місце в залі. Саме тоді до нього підійшла депутатка від партії "Альянс" Тіме Кадріяй. Жінка дістала із сумки кілька яєць і почала кидати їх у прем'єр-міністра. Під час інциденту депутатка вигукувала "Ганьба, ганьба". Після цього засідання парламенту було зірвано.

У Косові спалахнув скандал у парламенті: дивіться відео

An opposition lawmaker threw eggs at Kosovo's acting Prime Minister Albin Kurti during a parliamentary session on Saturday in Pristina, Kosovo, which was convened to constitute Kosovo’s parliament following the June 7 snap election. pic.twitter.com/oomZfC5m95 — CBS News (@CBSNews) August 9, 2026

Нагадаємо, у Косові 7 червня відбулися дострокові парламентські вибори, які стали вже третіми менш ніж за півтора року на тлі затяжної політичної кризи. Перемогу знову здобула партія чинного прем'єр-міністра Альбіна Курті Vetëvendosje, яка набрала близько 43% голосів.

Водночас цього результату недостатньо для самостійного формування уряду, тому Курті знову доведеться шукати партнерів для коаліції. Друге місце посіла Демократична партія Косова (PDK) із приблизно 21% голосів, а третє – Демократична ліга Косова (LDK), яка отримала близько 17%.

Для голосування в країні відкрили понад 2,5 тисячі виборчих дільниць, а право голосу мали понад два мільйони громадян. Явка виборців, за попередніми даними, залишалася низькою.

Попередні вибори у 2025 році також виграла Vetëvendosje, однак партії Курті не вдалося сформувати стабільну парламентську більшість. Через політичні суперечки та неможливість обрати президента парламент Косова у квітні розпустили, після чого призначили нові дострокові вибори.

Нинішнє голосування має визначити, чи зможе Курті нарешті сформувати стабільний уряд і вивести країну з тривалої політичної кризи.