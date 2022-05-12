Косово подало заявку на членство в Раді Європи, Сербія скликає Радбез

У Косово заявили про бажання стати членом Ради Європи. З відповідною заявою виступили міністерка закордонних справ частково визнаної держави Доніка Гервалла-Шварц.

За словами Гервалли-Шварц, подання заявки на членство в Раді Європи є "новою главою в історії Косово".

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Вона також назвала країну "найбільш демократичною і проєвропейською" в Балканському регіоні. Зауважимо, що для набуття членства в Раді Європи за таке рішення мають проголосувати не менш як дві третини держав-членів.

Сербія скликає Радбез

Рада Європи – це міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян.

У відповідь на заяву МЗС частково визнаного Косова президент Сербії Александар Вучич заявив про скликання на ранок 13 травня засідання Ради безпеки. Він наголосив, що Белград "зробить усе, щоб показати, що може боротися" зі включенням Косова в РЄ.

Що варто знати про Косова

Косово – це частково визнана держава у Південно-Східній Європі на Балканському півострові. Згідно з конституцією Сербії, територія Республіки Косово є частиною Сербії і входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія, однак фактично Косово владою Сербії не контролюється.

Переважну більшість населення території становлять албанці, лише на частині північних територій на сьогодні проживають серби. На тлі війни на Балканах у 1998 році вибухнула Косівська війна між албанськими повстанцями та Союзною Республікою Югославією. У березні 1999 року у конфлікт втрутилися країни НАТО.

Внаслідок війни край перейшов під контроль ООН. 17 лютого 2008 року парламент регіону проголосив незалежність в односторонньому порядку. За висновком Міжнародного суду ООН, одностороннє проголошення незалежності Косова у 2008 році не суперечило нормам міжнародного права.

Що про це каже Сербія

Сербія не визнає незалежності Косова, через що країна не має остаточного визнання у світі, а між сторонами тривають конфлікти. На даний час Косово визнане 116 країнами, включно зі США та більшістю країн ЄС. Однак відмовилися визнавати Косово:

Іспанія,

Словаччина,

Греція,

Кіпр,

Румунія.

Яка позиція в України

У МЗС України дали офіційне роз'яснення позиції щодо Косова: Україна не визнає його суверенності, але визнає паспорти, видані Косовом. З 25 березня 2019 року Україна приймає загальногромадянські паспорти Косова для оформлення віз.

Однак у МЗС наголосили, що ці консульські дії не мають нічого спільного з визнанням міжнародної правосуб'єктності Косово.

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