За Україну загинув Костянтин Бойко з Луцька

Україна продовжує втрачати своїх захисників, які поклали на вівтар її свободи найдорожче – життя. Серед них – лучанин Костянтин Бойко.

Сумну звістку повідомили у Луцькій міській раді. До міста "на щиті" повертається черговий захисник.

Що відомо про загибель Костянтина Бойка?

Костянтин Якович Бойко загинув 9 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бокове, Покровського району Донецької області.

Захисникові був 51 рік.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі. Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!,

– йдеться у дописі міськради.

Також нещодавно стало відомо про іншу втрату. На війні загинув – лучанин Олександр Зінчук 1967 року народження. Свій останній бій чоловік прийняв 6 серпня 2026 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Малинівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Хто ще з лучан віддав життя за Україну?

Олександр Іщук народився 27 жовтня 1984 року. Військовий захищав Україну на Дніпропетровщині. Він загинув 14 травня 2026 року під час бойових дій у селі Кардаші Синельниківського району.

Руслан Снопко народився 20 лютого 1975 року. Захисник загинув 6 червня 2026 року внаслідок артилерійського обстрілу поблизу Юрківки Донецької області.

Дмитро Лавренчук народився 2 березня 1992 року. Військовий загинув 13 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу Новогригорівки Павлоградського району Дніпропетровської області.