Підтвердила експертиза ДНК: Костянтин Іщенко з Полтавщини загинув під час виконання завдання

Український захисник Костянтин Іщенко загинув на Донеччині у 2024 році. Особу військового встановила ДНК-експертиза після обміну тілами загиблих.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Лютенську територіальну громаду.

Дивіться також Йому було всього 22: під Куп'янськом загинув військовий із Кіровоградщини Владислав Михайлов

Що відомо про полеглого воїна?

У Лютенській громаді, що на Полтавщині, повідомили про загибель військовослужбовця Костянтина Іщенка 2003 року народження. Він був жителем села Рашівка.

Захисник загинув 23 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. Воїн забезпечував національну безпеку та стримував збройну агресію Росії проти України.

Тільки зараз, при обміні тілами загиблих, за результатами ДНК-експертизи, тіло Костянтина повертається додому,

– зазначили у громаді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Іщенка. Вічна пам'ять Герою!

Кого нещодавно втратила Україна на фронті?