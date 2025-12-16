Укр Рус
16 грудня, 11:14
3

Одним із перших знімав відео з дрона: на війні загинув режисер Костянтин Штифурак

Тетяна Бабич
Основні тези
  • На війні загинув командир відділення БпЛА Костянтин Штифурак.
  • У мирному житті він працював оператором і режисером.

Власне життя за захист України віддав режисер, оператор, батько та боєць Костянтин Штифурак. Близькі воїна згадують його як відповідальну людину, готову братися за будь-які завдання та підтримувати побратимів.

Костянтин був командиром відділення БпЛА. Сумну звістку в мережі повідомили друзі та дружина полеглого військового, передає 24 Канал.

Що відомо про загиблого?

До 2022 року Штифурак працював оператором, знімав відео для різних проєктів та брав участь у ризикових завданнях. Йдеться, зокрема про фільмування нелегального міні-НПЗ на Харківщині. 

З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини та до останнього перебував на лінії зіткнення.


Костянтин Штифурак поклав своє життя за захист України / Фото зі сторінки воїна у Facebook

На фронті він не лише боровся з ворогом, а й допомагав колегам долати організаційні труднощі та бюрократію, підтримував техніку та забезпечення.

Його смерть стала великою втратою для побратимів та всіх, хто його знав. Костянтин залишив помітний слід як у військовій, так і у творчій діяльності.

Ти був найкращим чоловіком! Найкращим татом! А ще ти був найбільшим патріотом!,
– поділилася своїм горем дружина Костянтина.

Про втрату висловився також близький друг загиблого, зазначивши, що той був неймовірно доброю та світлою людиною.


Допис про Костянтина Шифурака / Скриншот

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким Костянтина. Вічна пам'ять і шана Герою!

