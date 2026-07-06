Путін вигадав план, як обдурити Трампа щодо Костянтинівки, – ISW

Росія проводить інформаційну кампанію, щоб переконати президента США Дональда Трампа та західних партнерів у нібито неминучій перемозі на фронті. Кремль хоче привернути увагу американців до нібито захоплення Костянтинівки у Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

До теми Путін збрехав про захоплення Костянтинівки: в ISW пояснили, навіщо це йому

Чому Путін намагається переконати Трампа у нібито захопленні Костянтинівки?

Аналітики звернули увагу на телефонні розмови Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, які відбулися 4 липня. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, глава Кремля запевняв американського лідера, що російські війська нібито захопили Костянтинівку, а також заявив про подальше просування російської армії по всій лінії фронту.

Крім того, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав нібито захоплення Костянтинівки "важливою перемогою", яка відкриває шлях до окупації решти Донбасу.

Водночас в ISW наголошують, що ці заяви не відповідають дійсності. За оцінкою аналітиків, російські війська лише змогли проникнути до Костянтинівки, але не встановили над нею контроль.

Експерти зазначають, що Кремль систематично перебільшує свої успіхи на полі бою та поширює неправдиві твердження, намагаючись створити враження про нібито неминучий крах української оборони. На думку ISW, такі інформаційні операції покликані посилити тиск на Україну та її союзників під час можливих переговорів.

Аналітики також вважають, що Кремль навмисно підготував інформаційний фон напередодні телефонної розмови Путіна з Трампом. Зокрема, 3 липня російський диктатор провів зустрічі з військовим командуванням, під час яких уже озвучував заяви про нібито захоплення Костянтинівки.

В ISW припускають, що Путін прагнув використати розмову з Трампом, щоб переконати його у військовій перевазі Росії. Особливо на тлі того, що адміністрація США останнім часом дедалі частіше публічно відзначає успіхи України, зокрема удари по російських військових та енергетичних об'єктах, а також просування українських сил на окремих ділянках фронту.

На думку аналітиків, поширюючи заяви про нібито неминуче захоплення всієї Донецької області, Кремль намагається переконати Захід погодитися на російські вимоги, яких Москва не може досягти військовим шляхом.

Нагадаємо, станом на 6 липня Костянтинівка у Донецькій області продовжує лишатися під контролем Сил оборони. Військові з 19 армійського корпусу записали відео із міста, зазначивши, що російські окупанти все ж продовжують намагатися проникати до міста невеликими штурмовими та диверсійними групами.