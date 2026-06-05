Росіяни заявляють про "напівоточення" ЗСУ у Костянтинівці: огляд фронту від ISW

На фронті тривають запеклі бої. Росіяни проводять обмежені наступальні операції.

Щоправда, за даними Інституту вивчення війни, окупанти не мають жодних просувань. Водночас ворог і надалі застосовує тактику інфільтрацій.

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Яка ситуація на фронті?

Лиманський напрямок

Сили оборони нещодавно просунулися або утримали позиції на Лиманському напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 3 червня, показують українські сили на схід від Кривої Луки (на схід від Слов'янська) – в районах, куди раніше проникли російські війська.

Також геолоковані кадри від 1 червня показують українські сили у східній частині Рай-Олександрівки (на схід від Слов'янська) – районі, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх військ.

Інші геолоковані кадри за 3 червня демонструють окупантів у східній частині Лимана після того, як вони здійснили інфільтрацію.

Костянтинівський напрямок

Російські війська нещодавно провели інфільтрацію в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка, однак підтверджених просувань не досягли.

Геолоковані кадри за 3 червня показують, як українські сили завдають удару по будівлі у західній частині Костянтинівки після того, як туди проникли загарбники.

Аналітики зазначають, що наявність окупантів у Костянтинівці не свідчить про оточення українських сил у центральній частині міста, попри заяви російських джерел.

Російські військові блогери 3 і 4 червня стверджували, що окупанти просунулися в промисловій зоні в центрі Костянтинівки по обидва боки річки Кривий Торець, а також у житловому секторі на заході міста.

Один із наближених до Кремля російських блогерів назвав ці дії "напівоточенням" українських сил у житловому районі центральної Костянтинівки. Водночас він визнав, що російські війська навряд чи зможуть швидко зачистити цю територію.

ISW зафіксував діяльність російських диверсійно-проникних груп у центрі та на заході Костянтинівки. Такі операції створюють тимчасову присутність і не означають формування стабільної лінії фронту. Аналітики ISW не мають доказів того, що російські війська закріпилися десь, окрім крайньої південно-східної околиці Костянтинівки. Також немає підтверджень, що російські сили оточують українські підрозділи в місті.

Покровський напрямок

Геолоковані кадри, опубліковані 3 червня, демонструють, як українські сили завдають удару по російському військовому в південній частині Білозерського (на північ від Покровська) під час інфільтрації.

Олександрівський напрямок

Геолоковані кадри за 4 червня показують, як Сили оборони завдають удару по російському військовому в Данилівці (на південь від Олександрівки) після того, що як окупанти провели там інфільтрацію.

Гуляйпільський напрямок

Геолоковані за 4 червня показують, як військові 114-го мотострілецького полку Росії встановлюють російські прапори в Гуляйпільському (на південний захід від Гуляйполя) під час інфільтрації.

Після цього міноборони Росії заявило, що 114-й мотострілецький полк нібито захопив населений пункт.

Речник Сил оборони півдня полковник Владислав Волошин 4 червня повідомив, що окупанти зняли постановочні відео демонстративного характеру з прапорами у Гуляйпільському, однак село вони не захопили.

Волошин також заявив, що ворог посилив удари дронами та артилерією на Гуляйпільському напрямку і загалом збільшив темп наступальних дій – імовірно через дедлайни, встановлені російським військовим командуванням.

Оріхівський напрямок

Геолоковані кадри за 2 та 3 червня показують, як українські сили завдають ударів по будівлях, зайнятих російськими військовими, у південній частині Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова) та південній частині Приморського (на північний захід від Оріхова) після того, як ворог здійснив там інфільтрації.

Обстановка на різних напрямках фронту / Карти ISW

Що відбувається у Костянтинівці?

За Костянтинівку тривають важкі бої, а українським підрозділам бракує людей для стримування російського наступу. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Російські війська активно тиснуть на місто та розширюють зону контролю на південь від Іллінівки. Також збільшується кількість проникнень у саму Костянтинівку.

Окупанти намагаються закріпитися в Берестку, Іллінівці та Новодмитрівці, щоб накопичувати піхоту й просуватися далі. Подібну тактику ворог застосовує і зі східного боку міста – в районах Ступочок та Предтечного.

Якщо росіяни займуть Іллінівку та Новодмитрівку, під загрозою опиниться північна частина Костянтинівки, а головною метою стане відрізання міста від інших районів.

За даними військових, росіяни постійно атакують Костянтинівку КАБами, активно використовують дрони та безперервно тиснуть піхотою.

Найбільшою проблемою для української оборони залишається нестача особового складу.