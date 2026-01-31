Місто-привид: в мережі показали, як зараз виглядає Костянтинівка після нищівних російських атак

Бої за Костянтинівку у Донецькій області досі тривають, але місто залишається під контролем українських військових. Через постійні атаки росіян будинки та вулиці зазнали великих руйнувань.

Колись один з найбільших індустріальних центрів сходу України перетворився на зруйноване окупантами місто. Відео прифронтової Костянтинівки оприлюднив український фотограф Костянтин Ліберов на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про практично знищене місто?

Зняті з безпілотника кадри Костянтинівки викликають лише біль та смуток. Сотні багатоповерхівок та приватних будинків зруйновані. Місцями над дахами видніється дим після чергових російських обстрілів.

Зруйновані споруди та вулиці в Костянтинівці / скриншоти з відео

На початку 2022 року чисельність населення міста становила близько 78 тисяч осіб. Станом на кінець січня 2026 року в Костянтинівці залишилось близько 2800 цивільних мешканців, які у надважких умовах змушені виживати, попри щоденні обстріли, руйнування інфраструктури, відсутність газу, води та світла.

