"Армія бідних і знедолених": що чекає на росіян у котлі біля річки Сейм

На Курщині біля річки Сейм СОУ утворили оперативний котел для російських військових. Російська ж влада взагалі ніяк не збирається рятувати своїх бійців.

Російський публіцист, громадський діяч й опозиціонер Ростислав Мурзагулов розповів 24 Каналу, що за Курщину в Росії відповідає колишній охоронець Путіна, який навіть зашнуровував очільнику Кремля чобітки, Дюмін.

До теми Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

Відповідальність ФСБ

Мурзагулов зазначив, що Дюміна бояться всі люди в погонах. Путін же чітко дав зрозуміти, що йому на Курщину плювати, головне для нього – Донбас. СОУ утворили для російських бійців котел біля річки Сейм, але не поспішають його використовувати.

ЗСУ дуже бережуть життя своїх солдатів і вони намагаються мінімізувати жертви серед мирного населення. Там є російські війська у великій кількості, і якщо почати грати в танковий біатлон, то загине багато своїх і зачепить багато цивільних,

– зауважив російський публіцист.

Росіяни здадуться в полон

За словами громадського діяча, в російській армії немає патріотичного настрою. Це армія бідних і знедолених. Коли в них закінчиться провіант, вони здадуться в полон. Вони бачили, в яких умовах живуть російські полонені й уже не вірять розповідям пропаганди.

"Коли вони зрозуміють, що єдиний варіант – це поїхати в українську в'язницю та підлатати свої рани, вони обов'язково ним скористаються. Вони знають, що їх там не розстріляють, їх обміняють або дадуть можливість залишитись в Україні", – наголосив російський опозиціонер.