Ковальчука звільнили з посади глави Укренерго і призначили Кудрицького: що про це відомо

Наглядова рада Укренерго 24 лютого звільнила з посади голову правління Всеволода Ковальчука. Новим виконуючим обов'язки керівника компанії став перший заступник Ковальчука – Володимир Кудрицький.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі, а також "Цензор.Нет" із посиланням на власні джерела.

До теми: Уряд хоче змінити керівництво "Нафтогазу" та Укренерго: які причини та наслідки

Відзначимо, що Всеволод Ковальчук до призначення керівником кілька років поспіль керував процесами інвестицій та співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. У 2008 році Всеволод Ковальчук працював на посаді виконавчого директора з економічної політики та аналізу, виконував обов’язки віцепрезидента з фінансів НАЕК "Енергоатом". Протягом 2001-2007 років він працював у НАК "Нафтогаз України".

У січні 2019 року Наглядова рада Укренерго оголосила про проведення конкурсу на заміщення посади глави правління компанії. До трійки лідерів конкурсу увійшли Всеволод Ковальчук, заступник міністра енергетики та охорони навколишнього середовища Віталій Шубін і заступник директора ДП "Енергоринок" з економіки та фінансів Юрій Бойка.



Всеволод Ковальчук / Фото "Цензор.Нет"

Що відомо про Володимира КудрицькогоКудрицького ще у 2016 році в Укренерго найняв Ковальчук на посаду керівника офісу управління проєктами. До цього він обіймав посаду директора з розвитку ПАТ "Укртранснафта", був операційним менеджером і директором з внутрішнього аудиту у міжнародних та українських компаніях MHP S.A., EastOne, ТНК-ВР, Grant Thornton. У грудні 2017 року його призначили до Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" у якості представника уряду.



У травні 2019 року, після конфлікту ексміністра енергетики Ігоря Насалика із Всеволодом Ковальчуком, Кудрицький був звільнений з Наглядової ради "Нафтогазу". Замість нього був призначений Костянтин Мар'євич.



З вересня 2019 року він відповідав за фінансову, інвестиційну, будівельну та ремонтну діяльність компанії, розробку та виконання стратегії, оперативне керування, експлуатацію та розвиток мереж. Він також координував діяльність експертної ради Укренерго.

Зміна керівництва "Нафтогазу" та Укренерго: що про це відомо

2 грудня 2019 року міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що незабаром Кабмін змінить керівництво державних енергетичних компаній , зокрема й керівництво Укренерго. Щодо конкурсної основи, Оржель додав, що мета такого кроку – залучити до управління стратегічними підприємствами фахівців високого рівня.

За його словами, такі рішення не залежать від взаємин між міністром і керівниками окремих компаній. І ухвалює їх тільки уряд. Водночас посадовець наголосив на важливості ефективного управління державними енергетичними компаніями.

Водночас, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що нема абсолютно нічого поганого в тому, щоб вперше за історію компанії професійні та політично незаангажовані люди провели конкурс за міжнародними стандартами та обрали керівника.