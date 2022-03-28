Кожен європеєць повинен знати їх, – розвідка опублікувала список співробітників ФСБ Росії
28 березня 2022 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:ГУР Міноборони
Українська розвідка опублікувала список імен працівників ФСБ Росії. Вони беруть участь у злочинній діяльності країни-агресорки на території Європи.
Список складається з 620 співробітників. У ньому зазначені місце роботи, адреса реєстрації, паспортні дані тощо.
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Кожен європеєць повинен знати їхні імена,
– наголосили у розвідці.
Зі списком працівників ФСБ можна ознайомитися за посиланням.
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