16:57
27 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 лютого
      Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського
      Вєсті.UA
      19:07, 26 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ

      Кожен п'ятий українець витрачає на комуналку половину доходів сім’ї

      - Читать новость на русском
      Майже половина українців у січні 2020 року заплатила за комуналку більше, ніж рік тому / apostrophe.ua

      Майже половина українців у січні 2020 року заплатила за комунальні послуги більше, ніж рік тому. Понад 20% витратили на це половину доходів сім’ї. А вісім з десяти опитаних не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів.

      Про те, скільки українці платять за комуналку та як оцінюють кроки влади щодо зменшення тарифів, свідчать результати опитування КМІС.

      Читайте також: З 1 березня газ можуть вимкнути в низці областей: де саме

      80% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14% бачать,
      – йдеться в повідомленні.

      комунальні тарифи
      Як українці оцінюють діяльність влади щодо зменшення тарифів / Скріншот зі сайту КМІС

      У порівнянні зі січнем 2019 року змінилися витрати людей на оплату послуг ЖКГ:

      • витрати на комуналку зросли – 46% опитаних;
      • витрати не змінилися або зменшилися – 39%.

      тарифи комунальні послуги
      Витрати українців на комуналку у січні 2019 та січні 2020 років / Скріншот зі сайту КМІС

      Скільки зі загального доходу сім’ї українці віддають за комуналку:

      • до 10% доходів – 11% опитаних;
      • від 10% до 30% – 31%;
      • від 30% до 50% – 23%;
      • понад 50% – 21%.

      тарифи комунальні послуги
      Скільки українці витрачають на оплату комунальних послуг / Скріншот зі сайту КМІС

      До слова, у грудні 2019 року понад половину доходу сім’ї на оплату комунальних послуг витрачали 16% опитаних. А у 2015 році їхня кількість становила лише 6%.

      Водночас частка українців, що витрачають на оплату комуналки менше, ніж третину доходу сім'ї в лютому зменшилася і становить 42%. Ще більша різниця за цим показником з дослідженням 2015 року: тоді менше третини доходу витрачали на послуги ЖКГ 66% опитаних.

      Що відомо про опитування? КМІС проводив дослідження з 21 по 25 лютого 2020 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 1 тисячу 500 респондентів віком від 18 років. Дані дослідження не враховують інформації щодо жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Похибка не перевищує 3%.

      26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: у МОЗ очікують результати аналізів
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Соціологічне дослідження Комунальні послуги Тарифи Статистика
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Коронавірус позитивно вплине на здоров'я українських реформ
      Сергій Фурса
      сьогодні , 14:04 Як використовують мову ворожнечі посіпаки Януковича
      Антон Голобородько
      сьогодні , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      17 лютого , 15:37 Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
      Марія Бондар
      сьогодні , 12:40 Тігіпко якщо стане прем'єром, то не останнім, – інтерв'ю з керівником групи "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук