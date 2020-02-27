Кожен п'ятий українець витрачає на комуналку половину доходів сім’ї

Майже половина українців у січні 2020 року заплатила за комунальні послуги більше, ніж рік тому. Понад 20% витратили на це половину доходів сім’ї. А вісім з десяти опитаних не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів.

Про те, скільки українці платять за комуналку та як оцінюють кроки влади щодо зменшення тарифів, свідчать результати опитування КМІС.

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80% респондентів не бачать успіхів нової влади у справі зниження тарифів ЖКГ, 14% бачать,

– йдеться в повідомленні.



Як українці оцінюють діяльність влади щодо зменшення тарифів / Скріншот зі сайту КМІС

У порівнянні зі січнем 2019 року змінилися витрати людей на оплату послуг ЖКГ:

витрати на комуналку зросли – 46% опитаних;

витрати не змінилися або зменшилися – 39%.



Витрати українців на комуналку у січні 2019 та січні 2020 років / Скріншот зі сайту КМІС

Скільки зі загального доходу сім’ї українці віддають за комуналку:

до 10% доходів – 11% опитаних;

від 10% до 30% – 31%;

від 30% до 50% – 23%;

понад 50% – 21%.



Скільки українці витрачають на оплату комунальних послуг / Скріншот зі сайту КМІС

До слова, у грудні 2019 року понад половину доходу сім’ї на оплату комунальних послуг витрачали 16% опитаних. А у 2015 році їхня кількість становила лише 6%.

Водночас частка українців, що витрачають на оплату комуналки менше, ніж третину доходу сім'ї в лютому зменшилася і становить 42%. Ще більша різниця за цим показником з дослідженням 2015 року: тоді менше третини доходу витрачали на послуги ЖКГ 66% опитаних.

Що відомо про опитування? КМІС проводив дослідження з 21 по 25 лютого 2020 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитали 1 тисячу 500 респондентів віком від 18 років. Дані дослідження не враховують інформації щодо жителів тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Похибка не перевищує 3%.