У тих умовах, в яких сьогодні знаходиться "Газпром", нові гіперпроєкти лише прискорюють і наближають повну катастрофу всієї газової галузі Росії. Далі – оригінал російською.

"То, что творит руководство "Газпрома" – целенаправленно ведет компанию к банкротству".

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Проект смерти?

"Газпром" объявил о намерении создать компанию для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации нового газопровода из РФ в КНР через Монголию.

Подобные новости, вне всякого сомнения, должны начинаться с фразы "Не приходя в сознание" или "Не выходя из комы" – и далее по тексту.

Имея на балансе 3 незавершенных проекта, суммарно "потянувших" за сто пятьдесят миллиардов долларов, при этом ни один из них не только не вышел, но и не имеет ни малейших шансов выйти на плановые показатели – начинать новое строительство четвертого аналогичного проекта может означать либо полную потерю рассудка руководством, либо сознательную политику на уничтожение компании, а с ней – и отрасли.

Никаких иных здравых предположений подобные новости не вызывают.

Больше проектов начнем – скорее обанкротимся

"Северный поток-2", по всей видимости, будет брошен в недостроенном виде.

"Турецкий поток" утратил смысл, так как Турция как рынок уже потеряна, а южная Европа, куда нацелена последняя труба (и тоже недостроенная) этой системы становится ареной жесточайшей конкурентной схватки сразу нескольких трубопроводных проектов (Южный газовый коридор ЕС и проект "EastMed"), отягощенный экспансией сжиженного природного газа – все это опрокидывает самые пессимистические расчеты на окупаемость проекта.

"Сила Сибири" так и не смогла заработать в штатном режиме несмотря на предельно скромные показатели экспорта, заложенные в эту трубу – КНР не хочет покупать газ в оговоренных объемах, так как транспортировка газа на столь далекие расстояния по сравнению с доставкой сжиженного газа по морю буквально на порог к потребителю попросту нерентабельна.

При этом совершенно неясно, как и когда будет достроена сопутствующая инфраструктура "Силы Сибири" – особенно если учесть, что задействованный в ее строительстве трубоукладчик "Академик Черский" переброшен на другой конец планеты и банально стоит без дела.

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Работают профессионалы

В этих условиях даже идея нового строительства, да еще и в ту же самую КНР, которая не выбирает законтрактованные объемы по "Силе Сибири", выглядит абсолютно безумной, но ее не просто пробивают, она получила одобрение лично Путина и теперь начинает реализовываться.

Даже сложно найти пример или аналогию столь чудовищного управления, которое прямо ведет компанию к банкротству с полного согласия и одобрения ее руководства и акционеров.

Однако то, что творит руководство "Газпрома", само по себе становится аналогией и примером всем остальным, как нельзя управлять.

Вообще, Путинский режим существует, как предостережение всему остальному миру – "посмотрите на Россию и ни в коем случае не пытайтесь это повторить".