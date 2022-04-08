У Краматорську оголосили екстрену евакуацію автотранспортом після ракетного удару по вокзалу

Після жахливого ракетного обстрілу російських окупантів по Краматорську у місті оголосили термінову евакуацію приватним транспортом.

Як сказав міський голова Краматорська Олександр Гончаренко під час брифінгу, наразі місту не вистачає 30 водіїв, які могли б допомогти з евакуацією.

Важливо Британія притягне до відповідальності Росію та Путіна за обстріл Краматорська

Гончаренко розповів, що особисто побував на місці трагедії. Туди він прибув за 7 хвилин після повідомлення про обстріл.

7 хвилин – це рівно стільки часу, скільки треба, щоб доїхати туди. Те, що я побачив – не дай Бог комусь в житті таке побачити. Це жах. 4000 людей. Якби окупанти поцілили безпосередньо у вокзал, загинули б 4000 людей,

– наголосив голова Краматорська.

Він підкреслив, що це був навмисний удар, адже окупанти знають, що Краматорськ – це центр евакуації.

Брифінг Олександра Гончаренка: дивіться відео

Що відомо про обстріл вокзалу Крамторська

Окупанти 8 квітня вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська, звідки евакуювались люди. На той час там перебувало майже 4 тисячі людей, які чекали на потяги. Приблизно 90% з них – жінки та діти.

За останніми даними відомо про 50 загиблих та 89 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами. Лікарі для порятунку людей прибули із сусідніх українських міст.

Більше про це – Окупанти випустили ракети на вокзал у Краматорську: дивіться відео